Nueve meses después de su nacimiento Naomi Campbell habla por primera vez de su hija: 'No es adoptada' La modelo, de 51 años, no ha aclarado si estuvo embarazada o fue por vientre de alquiler, pero ha admitido que es lo mejor que le ha sucedido en la vida

Nueve meses después de su nacimiento, Naomi Campbell ha posado por primera vez con su hija. "Siempre supe que algún día tendría una hija”, señala la top model, que anunció por sorpresa que había sido madre el pasado mes de mayo sin querer desvelar más detalles. Ahora, con motivo de su última entrevista para la edición británica de la revista Vogue, ha querido aclarar que la niña "no es adoptada, es mi hija", ha insistido la supermodelo, que semanas antes del nacimiento de su bebé apareció en la Semana de la Moda de Nueva York sin ningún signo que hiciera sospechar que estaba embarazada.

-Ser madre a los 50 años: ¿a qué tratamiento de fertilidad se puede recurrir?

VER GALERÍA

'Duerme bien y casi nunca llora'

En medio de las especulaciones sobre el origen biológico de su hija, Campbell no ha querido revelar si estuvo embarazada o si optó por un vientre de alquiler para ser mamá, pero sí ha admitido que contará todos los detalles en su próximo libro. La británica ha añadido que muy pocos conocían sus planes de ser madre. "Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que sabían que la estaba teniendo. Pero ella es la bendición más grande que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho nunca", afirma. "Es una buena chica, duerme muy bien, casi nunca llora y me han dicho que está muy espabilada para su edad. Ha empezado a saludar con la mano, lo cual es divertido. Se ríe mucho. Ya casi empieza a hablar", dice muy orgullosa sobre la pequeña, a la que ya le han salido seis dientes.

--Naomi Campbell desvela nuevos detalles sobre su maternidad

El pasado verano pudimos ver a Naomi en su nueva faceta como madre paseando a su hija en el carrito por las calles de Nueva York, en unas fotografías publicadas en la revista ¡HOLA! La modelo, que había conseguido todo en la moda, lograba la única meta que le quedaba por alcanzar: ser madre. Ahora no puede sentirse más orgullosa. "Una hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Es un honor tener a esta alma gentil en mi vida, no hay palabras para describir el vínvulo de por vida que tengo y que ahora comparto contigo, mi angel. No hay un amor más grande", fueron las palabras para anunciar que se había convertido en madre por primera vez de una niña, de la que aún no ha trascendido el nombre.

VER GALERÍA

La última relación sentimental conocida de la modelo fue con el rapero Skepta en 2018 , aunque también disfrutó de un breve affaire con Liam Payne un año después. A lo largo de su carrera han sido muchas las personas con las que se le ha relacionado como el cantante Puff Daddy, el actor Robert De Niro, el músico Adam Clayton (bajista de U2), el exboxeador Mike Tyson, el empresario de la Fómrula 1 Flavo Briatore y el multimillonario ruso Vladislav Doronin, pero ella siempre ha optado por ser muy reservada con su vida amorosa. Hasta el momento se desconoce quién es el padre del bebé y todo parece indicar que no está saliendo con nadie en estos momentos. Tal vez todos esos detalles los podamos conocer en su próximo libro.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.