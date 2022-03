Naomi Campbell desvela nuevos detalles sobre su maternidad: 'Estaba sonando Bob Marley'

La semana pasada, Naomi Campbell impactaba a sus seguidores al anunciar por sorpresa que había sido madre por primera vez a sus 50 años, y es que hasta aquel momento no había hecho pública la noticia de que estuviera esperando ningún bebé. Sin embargo, tampoco quiso desvelar muchos detalles sobre este nuevo capítulo de su vida, simplemente compartió una fotografía de los piececitos del bebé y etiquetó a su madre, Valerie Morris Campbell. Hace apenas tres meses se subió a la pasarela sin rastro de barriguita, por lo que todo apunta a que se podría tratar de una adopción o una gestación subrogada. Hasta ahora, todavía no ha aclarado nada al respecto, pero sí que ha explicado cómo fue el momento en el que vio a su pequeña por primera vez.

Un momento muy especial

Naomi publicó ayer un nuevo video en No Filter, su canal de Youtube, y lo dedicó a la importancia que tiene la música para ella. 'La música es como... en mis momentos más especiales, sabes que acabo de ser mamá, estaba sonando Bob Marley. Esas son mis raíces, ¿sabes? Son mis raíces' explicaba, contando con naturalidad ese detalle desconocido sobre el instante en el que le vio la carita a su hija. De momento, estas son las únicas declaraciones que ha hecho después de dar a conocer la noticia bomba, además de explicar un par de días después que se sentía 'honrada y humilde' ante esta nueva aventura.

Un anuncio inesperado

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener este alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor" escribía la supermodelo en su perfil junto a una tierna imagen en la que sostiene los pies del bebé. Como era de esperar, sus amigos y compañeras de profesión y rostros conocidos del mundo de la moda no tardaron en reaccionar a la publicación, que se llenó de mensajes como los de Donatella Versace, Marc Jacobs, Helena Christensen, Erin O'Connor o Claudia Schiffer, entre muchos (muchísimos) otros.