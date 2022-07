El conmovedor mensaje que Naomi tras graduarse dedica a su hija: 'Eres mi mayor bendición'

La pasada semana y antes de viajar a Roma para no perderse el desfile de Valentino Alta Costura Otoño/Invierno 2022-2023 que tuvo lugar en la escalinata de la Plaza de España, Naomi Campbell vivió uno de sus momentos profesionales más emotivos. La supermodelo de noventa, de 52 años, participó en una ceremonia de graduación donde recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Artes Creativas como reconocimiento a su contribución al mundo de la moda. Ahora, la británica, que hizo viral el anuncio de que se había convertido en mamá primeriza hace un año, ha querido publicar una dedicatoria muy sentida que tiene como destinatarias principalmente a su hija y su madre, Valerie Morris-Campbell.

“Nunca dejes que nadie cambie tu forma de sentir, que cambie tu visión y lo que quieres para ti... Nunca te rindas”, pronunció Naomi Campbell durante su graduación. Un acto en el que se encontraba su propia madre, Valerie, entre el público. De hecho, ella ha sido una de las destinatarias de un emotivo mensaje que ha compartido con sus seguidores en las últimas horas con motivo de este nuevo éxito personal.

“Día de graduación, estoy más allá de las palabras de gratitud y emoción por recibir tal honor de parte de la University for the Creative Arts. Gracias por el cálido abrazo clase de 20, 21, 22... Ustedes son nuestros futuros creativos y no pueden esperar a ver su contribución al mundo. Gracias presidente y vicecanciller Bashir Makhoul... Gracias a mi madre, Valerie Morris-Campbell, y a mi familia por estar a mi lado... y a mi familia elegida... Y gracias a mi poder superior DIOS Todopoderoso por guiarme cada día... y a mi mayor bendición, mi hija ❤️🙏🏾”, comenta junto a imágenes de ese gran momento de graduación.

Para este momentazo, Naomi Campbell lució una toga y un birrete que no dudó en lanzar al aire como manda la tradición. Tras esto, la británica fue de fiesta a The Twenty Two de Londres donde sopló una gran tarta cubierta de velas en compañía de amigos como Sean Combs o la modelo Winnie Harlow. Sin duda, recordar a su hija ha sido un gran momento para ella, ya que guarda mucha discreción con todo lo relacionado con la pequeña.