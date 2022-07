Naomi Campbell recibe emocionada un excepcional reconocimiento de una universidad británica

Naomi Campbell ha recibido el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Artes Creativas, como reconocimiento a su contribución al mundo de la moda. La ceremonia ha tenido lugar en el Royal Festival Hall de Londres, donde hemos visto a Naomi con su toga y su birrete recibiendo entre lágrimas el nombramiento. La modelo ha animado a los graduados a luchar por sus sueños: “Nunca dejes que nadie cambie tu forma de sentir, que cambie tu visión y lo que quieres para ti... Nunca te rindas”, decía visiblemente emocionada ante la atenta mirada de su madre, Valeria Morris, que se encontraba entre el público apoyando a su hija.

Naomi asistió al acto con un mono de Burberry que complementó con unas botas negras de cuero, a juego con la toga y el birrete. Con lágrimas en los ojos, la modelo dejó claro que se sentía “honrada” por estar ahí y recibir ese reconocimiento. Campbell no ha publicado ninguna imagen del acto, pero han salido a la luz algunos vídeos en los que podemos ver la amplia sonrisa que luce justo después del nombramiento.

Un día antes, Naomi estuvo en París desfilando para Balenciaga, donde coincidió con otras estrellas internacionales como Dua Lipa, Bella Hadid o Nicole Kidman. La modelo desfiló con un vestido negro estilo Tudor, inspirado en las meninas del pintor Diego Velázquez. Tras el desfile, Naomi asistió a la cena de Balenciaga con un abrigo de color negro a juego con unas gafas de sol.

Naomi Campbell ha sido musa de muchos diseñadores a lo largo de su carrera. A sus 52 años, puede presumir de ser una de las primeras modelos negras con fama internacional, pero ‘la diosa de ébano’ no tuvo una infancia fácil. La modelo no llegó a conocer a su padre biológico y fue criada por su abuela, ya que su madre se vio obligada a viajar al extranjero en busca de trabajo. Con 8 años, Naomi participó en el vídeo de Bob Marley Is This Love?, y dos años después comenzó a estudiar ballet en Londres, su ciudad natal. La oportunidad le llegó de la mano de Beth Boldt, directora de la agencia Synchro, que vio a Naomi paseando por Covent Garden y no pudo evitar ver el potencial de aquella adolescente. Aunque su madre quería que siguiera estudiando, Campbell tenía claro que no iba a desaprovechar la oportunidad que le había ofrecido Boldt de convertirse en modelo. En los años 90 se convirtió en una de las supermodelos del momento junto a Claudia Schiffer o Cindy Crawford, y también ha hecho sus pinitos en el mundo de la música y el cine. Aunque nunca ha pasado por el altar, Naomi Campbell ha tenido varios romances y hace poco más de un año cumplió uno de los sueños más importantes de su vida: ser madre. En mayo de 2021 anunció que había sido madre de una niña, aunque no quiso dar más detalles sobre la pequeña.