La conexión más inesperada entre Nicole Kidman, Bella Hadid y Kim Kardashian

No es ningún secreto que se llevan los superhéroes. Raro es el mes en el que no hay una película de este género en la cartelera y no hay mejor identificador de estos personajes que el antifaz, que parece que han conseguido poner de moda si vemos las últimas fotografías de Nicole Kidman, Bella Hadid y Kim Kardashian. ¿Qué tienen en común estas tres celebrities de mundos tan diferentes? Todas han formado parte del último desfile de Balenciaga en París y han tomado como inspiración el mismo accesorio que heroínas como Ms Marvel lucen a menudo, que no es otro que uno de los nuevos diseños de la maison francesa: ¡sus originales gafas de sol con forma de antifaz!

La casa de moda fundada por Crisóbal Balenciaga en 1919 en San Sebastián, cuyo actual director creativo es Demna Gvasalia, escogió a la actriz Nicole Kidman, de 55 años; la empresaria Kim Kardashian, de 41; la cantante Dua Lipa, de 26; y la modelo Bella Hadid, de 25, para desfilar con sus nuevas prendas de la temporada de otoño invierno 2022-2023 en el último espectáculo celebrado en París. "¡He desfilado en mi primer show parisino y ha sido de alta costura! Gracias, Balenciaga y Demna", ha escrito la exmujer de Kanye West. La Semana de la Moda y la prestigiosa marca han conseguido que tres de esas estrellas internacionales luzcan unas gafas que rápidamente distraen la atención de cualquier otro detalle, y la protagonista de Australia no ha hecho más que presumir de ellas.

La primera en lucirlas fue Kim Kardashian, que en la última temporada se ha convertido en el mejor maniquí de los diseños de la marca. Tanto es así que en su nuevo reality show The Kardashians explicó que fue ese desfile urbano el que le consiguió el ser imagen de Balenciaga y no al revés, y que realmente se ponía las prendas porque Kanye (que todavía actuaba como su estilista) las había seleccionado para ella. Tras ella han sido Nicole y Bella, que las han llevado con orgullo por las calles de Paris, aunque en diferentes colores y modelos, atrayendo todas las miradas. También Kris Jenner, que asistió a la Semana de la Moda acompañando a North, la hija mayor de la fundadora de Skims.

Nicole Kidman incluso ha demostrado su amor por Keith Urban, que la ha acompañado en su periplo parisino tras haber celebrado juntos su 16º aniversario de boda. La única que no las ha llevado (todavía) ha sido Dua Lipa, que está descansando después de poner punto y aparte a su gira internacional hace justo un mes en Portugal. A finales de este mes retomará sus compromisos en Canadá y Estados Unidos para después volver a Europa (concretamente a Budapest) y poner fin al recorrido, por el momento, en Latinoamérica.