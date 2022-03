La historia detrás de la imagen viral de Nicole Kidman en los Oscar: ¿era su reacción al golpe de Will Smith?

Loading the player...

El golpe que Will Smith propinó a Chris Rock en plena gala de los Oscar 2022 ha hecho correr ríos de tinta. Todo lo relacionado con este impactante momento ha sido muy comentado, desde las disculpas del actor a la decisión del cómico, además de las reacciones de su entorno y, por supuesto, de los presentes en la ceremonia. La imagen de Nicole Kidman con expresión de sorpresa mayúscula no tardó en hacerse viral... solo que, en realidad, la imagen fue tomada bastante antes de que Will Smith subiera al escenario. Pero ¿a qué se debió entonces la cara de sorpresa de Nicole? Todo tiene que ver con Jessica Chastain. Dale al play para descubrir qué ocurrió.

