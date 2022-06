El último flechazo de Dua Lipa: un anillo español de 20 euros La cantante de 'Physical' ha llevado esta pieza de joyería asequible con un look de lujo 'vintage' destinado para las más atrevidas

El vínculo de Dua Lipa con España se hace cada vez más fuerte con cada nuevo acto durante su gira mundial Future Nostalgia Tour, a pesar de su origen británico y albanokosovar. Hace apenas un par de semanas, pisaba suelo nacional para ofrecer tres conciertos, en cuya estadía desató rumores sobre un romance con Aron Piper y estrenó un look de corsé y guantes de la firma Alejandre Studio. Ya fuera de nuestras fronteras, vemos que el idilio con continúa: en su último look, figura un anillo asequible de sello made in Spain.

VER GALERÍA

- Te presentamos las nuevas marcas españolas que llevan Dua Lipa, Danna Paola y Bella Hadid

Es bien sabido que la intérprete de Cool no tiene miedo a arriesgar en lo que se refiere a moda. Con la ayuda de su estilista Lorenzo Posocco, idea las combinaciones más atrevidas utilizando las prendas artesanales o de inspiración vintage que están arrasando entre las chicas de moda 'gen Z', una lista en la que se asoman los anillos extravagantes, de colores y con grandes piedras.

VER GALERÍA

- La razón por la que el vestuario del nuevo videoclip de Dua Lipa es tan especial

Un look de lujo vintage de pies a cabeza

Su más reciente apuesta de estilo es evidencia de ello, pues se ha decantado por un conjunto 'segunda piel' de Jean Paul Gautier con estampado de dinero, un motivo bautizado Le Cartouche que originalmente se lanzó en el desfile de la temporada Primavera/verano 1994 de la marca francesa y ha sido reversionado este año para sus compradores nostálgicos. También datan de hace más de dos décadas sus botas altas de color verde, un ejemplar de Dior con el logo CD creado por John Galliano el otoño del año 2000.

VER GALERÍA

- ¿Por qué las 'celebrities' visten vintage? El lujo de segunda mano arrasa entre las chicas de moda

Los complementos no se quedan atrás, aunque en lugar de cazar alguna joya antigua con historia, la cantante británica ha fichado un peculiar collar con colgante de bota, de TwoJeys (199,95 euros); un cinturón de metal con mariposas colgantes, de Blumarine (520 euros), y distintos anillos en gran formato, entre los que destaca un diseño igual de llamativo, pero mucho más amigable al bolsillo, de Dominnico x Joys.

VER GALERÍA

- Dua Lipa lo apuesta todo al morado en Barcelona y continúa fiel al estilo lencero

Un anilo made in Spain de 20 euros

La pieza de latón y con baño de plata está protagonizada por un corazón perlado de resina que se encuentra disponible en distintos colores por solo 19,95 euros. Forma parte de una colaboración del novel diseñador español Domingo Rodríguez Lázaro (Dominnico) con la firma de accesorios asequibles Joys, plagada de propuestas futuristas con pedrería en formato maxi.

VER GALERÍA

¡Rosalía también lo ha llevado!

Antes de conquistar al estilista de Dua Lipa, este anillo aterrizó en el vestidor de Rosalía. La cantante catalana lo llevó, a diferencia de ella, con un sencillo vestido ajustado negro y botas over the knee, haciendo del complemento la estrella del estilismo y demostrando que hay lugar para las joyas maximalistas en los armarios más discretos.

Loading the player...

El vídeo viral de Dua Lipa en concierto