Dua Lipa se supera con el look español más original: corsé y guantes de ópera

El paso de Dua Lipa por España, donde actuó primero en Barcelona y luego en Madrid, ha dado mucho que hablar, y no solo por sus conciertos. La artista, que no decepcionó a sus fans brillando en una nueva parada de su gira Future Nostalgia, disfrutó de la noche madrileña junto a un conocido actor, algo que revolucionó las redes sociales el pasado fin de semana. Coincidiendo con su estancia en el país, Dua compartió un look con sello español que vuelve a confirmar su gusto por las firmas independientes. La cantante ha apostado por un original diseño de Alejandre, la firma fundada por Sandra Peñaranda Alejandre en plena pandemia y que en tiempo récord ha logrado colarse en el armario de celebridades como Nathy Peluso o Bad Gyal.

En los diseños de Alejandre destacan las propuestas que enfatizan las formas femeninas, con gran presencia de la lencería y ropa interior reinterpretadas como prendas de calle. El look de Dua Lipa está formado por un top tipo corsé blanco con estampado de pequeñas flores, a juego con unos guantes de ópera. La firma española consigue dar un nuevo aire a este complemento convertido en supertendencia y muy presente en la alfombra roja. En este caso, los guantes incorporan varias aberturas a lo largo del brazo, adornadas con pequeños lazos en blanco. La prenda superior es un diseño de edición limitada, confeccionado en algodón 100% y desde la marca proponen lucirlo también con una minifalda a juego.

No es la primera vez que Dua Lipa luce prendas de Alejandre. También pudimos verla con un top blanco tipo corsé hace unos meses. Tal y como contó la diseñadora y fundadora de Alejandre en una entrevista a Hola.com con motivo de la última semana de la moda de Madrid, aquella oportunidad de vestir a Dua Lipa surgió a través del estilista de la cantante, Lorenzo Posocco. "Su estilista nos contactó vía Instagram, cosa que nos sorprendió bastante", explicó la diseñadora.

Tras su gira por España, Dua Lipa ha viajado hasta Lisboa en una nueva parada más del tour que inició el pasado febrero. Con esta serie de conciertos, la artista se reencuentra con sus fans después de haber tenido que aplazar las fechas debido a la crisis del coronavirus. Sobre el escenario, el mono segunda piel se ha convertido en su "uniforme" a la hora de actuar. El estilismo, perteneciente a la colección primavera-verano 2022 de Balenciaga, varía jugando con los colores más vibrantes como el fucsia o el amarillo fluorescente. Tampoco falta en su gira el emblemático mono con aberturas de Mugler, un diseño de diva del pop que Dua Lipa ha convertido en icónico.