La foto con la que Naomi Campbell demuestra que su hija se 'coló' en la Gala MET

La supermodelo Naomi Campbell está más que acostumbrada a los flashes y las miradas en una alfombra roja, por lo que es imposible detallar a todos los que están pendientes de su paseo. Sin embargo, en la última que pisó, contó con una espectadora de excepción que sí quiso identificar ante sus seguidores. Junto a varias instantáneas en las que desgranaba su look en la Gala MET, Naomi incluyó una de su bebé (no ha transcendido el nombre que le ha puesto), sentada en una trona frente a la televisión en la que sale su conocida mamá. Ella le da las gracias al artífice de su look y destaca que su hija la estaba viendo desde casa mientras ella se unía a esta imprescindible cita.

La pequeña, cuyo nacimiento anunció la británica hace un año, parece estar tranquila mientras ve a su mamá en la pantalla. Aún es pronto para que se de cuenta de la relevancia que tiene la modelo en el panorama internacional, pero parece que ya ve con naturalidad la imagen de esta en televisión. ¡Y lo orgullosa que está Naomi de su niña! Aunque no suele compartir muchas instantáneas del bebé (la última fue con motivo del día de la madre el pasado marzo - se celebra ese mes en el mundo anglosajón-), esta es una de las que demuestra la excelente etapa que atraviesa la top.

Su primera hija nació hace un año

Naomi anunció en mayo de 2021 que había sido madre por primera vez a sus 50 años, pero sin dar más detalles. Nueve meses después mostraba la primera imagen del bebé y hablaba sobre su nacimiento, sin especificar si estuvo embarazada o nació de un vientre de alquiler. "Siempre supe que algún día tendría una hija” aseguró la modelo en la edición británica de Vogue. “Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que sabían que la estaba esperando. Es la bendición más grande que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho nunca", afirma. "Es una buena chica, duerme muy bien, casi nunca llora y me han dicho que está muy espabilada para su edad. Ha empezado a saludar con la mano, lo cual es divertido. Se ríe mucho. Ya casi empieza a hablar", aseguraba.

Pese a que está volcada en su papel de mamá -el pasado verano se la pudo ver paseando a la niña en su cochecito por las calles de Nueva York en unas fotografías publicadas por la revista ¡HOLA!-, Naomi no faltó a uno de los compromisos del año: la Gala MET. Lució uno de los looks de belleza más elaborados y en perfecta sintonía con un vestido de terciopelo con logo de brillantes de Burberry. La pedrería estratégicamente colocada en su rostro fue el toque perfecto con el que completó el comentado conjunto.

