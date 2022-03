Kate Moss, Carla Bruni y Naomi Campbell, tres formas de vestirse de invitada en Londres

Las Semanas de la Moda nos han dejado decenas de looks memorables en los que inspirarnos, pero ha sido hoy cuando hemos aprendido cómo un look de invitada puede ser apto para cualquier día. Si hay celebridades que han despuntado a las puertas de los desfiles de Londres con su buen sentido del gusto, esas han sido tres de las top models más reconocidas de la industria. Entre todos los reconocidos rostros que se han dado cita en la pasarela de Burberry, nuestras favoritas han sido Kate Moss, Carla Bruni y Naomi Campbell con conjuntos de sobresaliente que hoy mismo podrás copiar para tu próxima celebración.

Nunca es un mal momento para enfundarse en una pieza de lentejuelas, eso ha demostrado la maniquí británica a su llegada a la fashion week de Londres. Hacía tiempo que no la veíamos participar en este tipo de eventos, por eso su presencia ha cautivado a todos los allí presentes, al igual que su estilismos, digno de la experta en moda que es. Solo ha necesitado añadir a este top negro ceñido y de manga larga un par de pantalones de tiro alto y corte acampanado, guantes piel -¿un divertido guiño a 'Los Bridgerton'?- unos botines de tacón y bolso de hombro a tono para ser una de las invitadas estrella. Pero como mencionábamos antes, no ha sido la única maniquí de los noventa que se ha dejado ver por la capital.

No importa si está en París o en el corazón de la capital de Inglaterra, porque Carla Bruni ha llevado consigo ese estilo afrancesado tan femenino, atemporal y favorecedor que todas quieren lucir en algún momento de su vida. En esta ocasión no nos referimos a su cabello despeinado o su beauty look natural, la parisina ha optado por un precioso dos piezas rojo -blusa de cuello redondo y pantalón de pinzas- que alza sus facciones y pone la nota de color al front-row. Un look que ha acompañado con un sencillo abrigo masculino negro y un divertido minibolso acolchado en mano. Pero si no eres de rojos ni de lentejuelas, Naomi Campbell siempre será la inspiración clásica y sofisticada con la que nunca fallar, sea la temporada que sea.

Ya lo predijo nuestro querido modista Yves Saint Laurent en los años setenta, con un traje oscuro, ¡vas a todas partes! Y en esta ocasión, la que ha sido madre de una niña, ha demostrado con una chaqueta con solapas en contraste, camisa de pico con puños blancos y pantalones masculinos ligeramente anchos -sin olvidar las maxi gafas de sol-, que aquello que expresaba el diseñador francés sobre el pasarela, ¡es totalmente cierto! Kate, Carla y Naomi siempre serán el icono de modo en el que inspirarse cuando no sabes qué ponerte, independientemente de las tendencias punteras del momento. ¿Cuál es tu propuesta de invitada favorita?