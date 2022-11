Naomi Campbell y su hija, con looks a juego, se adelantan a la Navidad tras su viaje a Galicia La modelo ha llevado a su pequeña de 18 meses a disfrutar de un evento festivo en Londres

Uno de los planes más repetidos en Londres cada año en estas épocas es visitar Winter Wonderland en Hyde Park, donde se instalan numerosas atracciones, pista de hielo, un mercado y restaurantes. Sin embargo, para Naomi Campbell la visita de este año ha tenido la magia de las primeras veces ya que lo ha podido ver a través de los ojos de su niña, que con 18 meses parecía entusiasmada con la noria gigante y las luces. Madre e hija se han mostrado entusiasmadas durante el paseo, para el que ambas han coordinado sus looks. La supermodelo se ha resguardado de las bajas temperaturas con abrigo morado y gorro de lana negro, un look prácticamente idéntico al de su pequeña, que parece haber heredado el estilo de su progenitora.

Naomi, que tiene 51 años, intenta mantener a su hija al margen del foco mediático y son escasas las ocasiones en las que las hemos visto juntas. Ahora, con la llegada de la Navidad, la top model ha querido hacer una excepción y recorrer este parque que parece ser el escenario de un auténtico cuento. Llegó empujando el carrito de la pequeña, pero también hizo algunos tramos con la niña en brazos mientras le indicaba con las manos los adornos más llamativos. La sonrisa y la efusividad constante de Campbell dejan claro lo feliz que se siente en esta nueva etapa como mamá.

En mayo de 2021, la musa de prestigiosos modistas anunciaba que había tenido una hija con 50 años y que tan solo un reducido número de personas de su entorno estaban al tanto de la feliz noticia. Tras el hermetismo inicial y la sorpresa que causó este nacimiento porque escasas semanas antes la modelo acudió a un desfile sin nada de tripa, explicó que su niña no es adoptada y dijo que "duerme muy bien, casi nunca llora y me han dicho que está muy espabilada para su edad". También comentó que le resultaba fácil llevársela a cualquier parte del mundo porque "le encanta viajar como a mí" y no se asusta en los vuelos. Para Naomi, su pequeña es la mayor bendición de su vida y exprime cada segundo a su lado.

Cita cultural en La Coruña

El plan de Naomi y su niña, cuyo nombre ha preferido mantener en secreto, se ha producido tras el viaje que ha hecho a España. La semana pasada, la modelo británica se desplazaba hasta La Coruña para estar presente en un acto cultural impulsado por Marta Ortega y su fundación. Se trata de la inauguración de la exposición de la obra del fotógrafo Steven Meisel, que se exhibe en el Muelle de Batería. La presidenta de Inditex ejerció de anfitriona con Campbell, que también estuvo de compras por la ciudad, y con otras personalidades de la moda como Irina Shayk, Eugenia Silva, Karlie Kloss o Jon Kortajarena. Durante la velada se sirvió una cena elaborada por el chef Javier Olleros que incluía platos como menestra de verduras, vieira curada en agua de mar, rape negro y tarta de Santiago.