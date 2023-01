Sandra Garal le prepara una fiesta sorpresa a Marco Asensio por su cumpleaños ¡con una tarta muy especial!

Loading the player...

¡Marco Asensio cumple 27 años! El futbolista que está a la espera de su renovación con el Real Madrid porque finaliza su contrato el próximo mes de mayo, está de celebración. Su novia, Sandra Garal, le ha querido sorprender con una fiesta sorpresa. La pareja que se prometió en mayo de 2022, están disfrutando de cada momento juntos. Sandra y Marco hicieron una precelebración y se fueron a cenar a un lujoso restaurante. Cuando el madridista se ha despertado esta mañana, se ha encontrado su casa llena de globos. Su prometida le ha preparado una preciosa sorpresa en la que le ha entregado varios regalos y le ha preparado una tarta con un significado muy especial para ambos. También ha compartido una fotografía muy especial acompañada de unas palabras muy emotivas: "Feliz cumpleaños amor de mi vida. Gracias por no dejar de acompañarme nunca en este camino de la vida, llenarme de momentos maravillosos, darme fuerza para que juntos venzamos cada problema y alegría para disfrutar de los mejores momentos. Me siento feliz y agradecida por tenerte a mi lado. Te amo por siempre" ¿Quieres ver la emoción de Marco Asensio al ver la sorpresa preparada por Sandra Garal y conocer el significado especial de su tarta de cumpleaños? Dale al play y no te lo pierdas.

