Una imagen ha hecho saltar las alarmas Kerem Bürsin preocupa a sus fans por su estado de salud El galán turco ('Love is in the air') ha vuelto a Estambul tras pasar las Navidades en EE.UU. con su familia

Los fans de Kerem Bürsin se levantaban la mañana de Reyes con un sobresalto. Y no porque no les hubieran gustado los regalos que les habían dejado sus majestades de Oriente, sino por una imagen compartida por su ídolo. El protagonista de Love is in the air preocupaba a todos sus seguidores subiendo una fotografía efímera en la que se podía apreciar que estaba en un centro médico donde le habían cogido una vía en el brazo para administrarle suero o algún medicamento.

El intérprete de A todo gas 2 escribía sobre la imagen: "Es lo mejor cuando empiezas un nuevo programa y te pones enfermo". Un mensaje un tanto confuso ya que no especificaba qué le había ocurrido. Tampoco queda claro en sus palabras si con "programa" se refiere a un nuevo proyecto profesional en televisión o si se trata de algún nuevo entrenamiento al que se haya sometido en el gimnasio a su vuelta a Estambul y que debido al sobresfuerzo haya podido necesitar ayuda médica.

La noticia ha causado un gran revuelo y ha hecho saltar las alarmas entre sus fieles puesto que, mientras pasaba las fiestas navideñas en Texas junto a su familia, comenzaron a surgir rumores - nacidos en las redes, según la famosa periodista turca Birsen Altuntaş- que apuntaban a que el actor, de 35 años, había sufrido un infarto o que había tenido algún problema de corazón en su estancia en Estados Unidos, una noticia que, a su vuelta a Turquía el artista de encargaba de aclarar.

El protagonista de Can Feda, que fue visto por la prensa con buen aspecto en Etiler, un barrio de Estambul, negaba haber sufrido un ataque al corazón: "Es una noticia completamente infundada. Al contrario, mi salud está bien. No tengo problemas", decía hace escasos días, según las noticias de Umut Unver del diario turco Milliyet.

Kerem no ha dado más actualizaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, el sábado compartía en su perfil diferentes imágenes que ha ido tomando durante este tiempo con su cámara. El actor es un apasionado de la fotografía y tiene un gran talento para capturar bellos paisajes y momentos, entre las que se podía ver alguna de su paso por España. Por lo que, todo parece indicar que se encuentra animado y se está recuperando bien y que solo ha sido un pequeño susto lo que le hizo pasar por el hospital.

El éxito profesional le acompaña

Por otro lado, el protagonista de En el corazón de la ciudad está de enhorabuena ya que ha sido nombrado como una de las 100 personalidades asiáticas del año, cabe recordar que la ciudad de Estambul se ubica entre Europa y Asia. Por esta razón, el rostro del popular galán se puede ver proyectado en las grandes pantallas de Times Square en Nueva York, un gran logro para el actor.

Pero no es esa la única alegría que se ha llevado recientemente Kerem Bürsin, Tuskish Tv Life lo ha reconocido como el Mejor actor turco del año, como mejor actriz ha sido elegida Hande Erçel, su compañera en la ficción y su pareja durante unos meses cuando el amor traspasó el guion y se enamoraron. IMDb también ha considerado al intérprete de Zeynep, buscando a su padre como el Mejor actor del año en Turquía.

Con motivo de todos estos éxitos profesionales, Kerem publicaba este jueves un vídeo, en el que nada hacía presagiar un contratiempo de salud un día más tarde, con un emotivo mensaje de agradecimiento hacia sus fans. Tanto en inglés como en turco, daba las gracias a sus seguidores por el gran apoyo que ha recibido por su parte con las votaciones para lograr todos estos reconocimientos.

Casi sin poder creérselo decía: "Muchas gracias, ustedes saben quiénes son. Han estado haciendo por mí unas cosas increíbles en los últimos días que han dado lugar a cosas alucinantes y esto es algo que siempre apreciaré. Siempre me han hecho sonreír, ser humilde y me sorprende las cosas tan grandes que hacen por mí", explicaba muy emocionado.

El intérprete de Sharktopus proseguía afirmando que se sentía muy afortunado. "Os amo a cada uno de vosotros. Sois... ¡Wow! Si estás viendo este vídeo ahora, sonríe, se feliz y que sepas que no estás solo, somos una gran familia y, donde quiera que estés, buenas noches o buenos días, cuídate y sonríe", con estas bonitas palabras finalizaba su mensaje.