¿Desliz o estrategia? Rosalía desata la locura con el adelanto de su nueva canción... que luego borra

Rosalía lo ha vuelto a hacer, el generar una enorme expectación entre los millones de fans con los que cuenta por todo el mundo y que esperan ansiosos cada paso musical que da la estrella internacional. La 'motomami' sorprendía este viernes con un inesperado regalo de Reyes para todos sus seguidores, al compartir un adelanto de su nueva canción cuyo pegadizo estribillo dice "lie like you love me" ("miénteme como si me amaras").

Muchos creen precisamente que ese será el título en inglés (con las siglas LLYLM) del tema que la artista de 32 años lanzará próximamente al mercado, después de ver el vídeo que dura apenas 25 segundos. En la grabación, la intérprete de Malamente y Despechá aparece coreando a modo de 'playback' la letra de esta composición cuya romántica melodía se fusiona con ritmos electrónicos.

Una escena con giros de cámara continuos que parece captada por ella misma con su móvil y que, para deleite de su ejército de fieles, podía verse de manera pública en su perfil público de TikTok. Vestida con camisa azul de rayas, cazadora de cuero y el pelo recogido, Rosalía está navegando muy sonriente dentro una barca techada de color rosa y forma de ave junto a su novio, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Sin embargo, poco después de mostrar su nueva creación, la pieza desaparecía súbitamente de la citada red social y dejaba a la gran mayoría con la miel en los labios. Muchos se preguntaban entonces que había pasado y se ponían sobre la mesa dos opciones. Por un lado, podría haberse tratado de un desliz de la catalana al enseñar antes de tiempo y por error este Lie like you love me, ya que en principio estaba previsto hacerlo más adelante.

Por otra parte, hay quien considera que estamos ante una medida y diseñada estrategia de promoción para abrir boca y calentar motores de cara al esperado estreno definitivo de la canción. Sea como fuere, el caso es que la multipremiada artista ya ha logrado enganchar de nuevo a todos sus incondicionales y sigue dando pasos de gigante en la música. En el plano personal, Rosalía disfruta desde hace unas semanas de unas merecidas vacaciones en Japón junto a su chico, desde donde ha dado la bienvenida al 2023.

En el país del sol naciente, la enamorada pareja nos ha mostrado algunos de los planes que hacen juntos, desde divertirse en un karaoke hasta degustar los sabrosos platos típicos en los restaurantes de Tokio. El 2022 ha sido "el mejor año de mi vida", confesaba recientemente la cantante, después de situar su tercer álbum de estudio como uno de los grandes éxitos de los últimos doce meses gracias a temas como Saoko, Candy o Bizcochito.

Un trabajo que la llevó a coronarse en la última edición de los Grammy Latinos con hasta cuatro galardones, además de protagonizar una intensa gira donde ofreció más de 40 conciertos entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Su talento ha traspasado fronteras, pero el fenómeno Rosalía va mucho más allá de eso. En este sentido, su estilo a la hora de vestir ha dado también lugar a la corriente 'Motomami', llenando las tiendas con prendas igualitas a las que ella luce sobre los escenarios.