Rosalía vuelve a detener un concierto tras un susto con uno de sus fans

“Por favor, que todo el mundo esté safe (a salvo). Cuidad de todos los que tengáis aquí al ladito, ¿ok? Yo estoy pendiente de vosotros”. La que hablaba así era Rosalía, que escuchaba con atención lo que le decían por el pinganillo mientras conversaba con sus fans en el concierto que dio en Lisboa dentro de su gira Motomami World Tour. Alguien del público se había desmayado y la artista detuvo el show hasta que se aseguró de que todo había quedado en un susto. Tras el parón, el público arrancó a aplaudir.

Pendiente siempre de la seguridad de todos

No es la primera vez que Rosalía decide parar un concierto por causas parecidas. En los shows de la barcelonesa no cabe un alma, por lo que es habitual que se puedan dar este tipo de incidentes. En el de Sevilla, el pasado verano, sucedió algo similar. Una fan sufrió un mareo y la cantante, que estaba interpretando Abcdefg, descendió las escaleras para saber qué había pasado y confirmar que la estaban atendiendo los servicios médicos. "Avisadme siempre, yo estoy pendiente, os amo", dijo entonces a su público. También ha advertido en algún perfil social sobre los numerosos regalos que le lanzan al escenario, ya que alguna vez han impactado o han estado a punto de hacerlo sobre ella o su cuerpo de baile.

Se atrevió con un fado

Las cifras del Motomami World Tour asustan: casi medio centenar de conciertos que la han llevado por toda España, por el continente americano de norte a sur y, ahora, por Europa, colgando a menudo el cartel de "No hay entradas". El recibimiento en el país vecino, donde también agotó tickets, no defraudó. Cerca de 20.000 portugueses disfrutaron del espectáculo que incluyó dos sorpresas: su nuevo outfit en cuero con cazadora y pantalón biker y, sobre todo, cantar a capela el comienzo de Escrevi teu nome no vento, un fado de la cantante Carminho que hizo que el Altice Arena se viniera abajo.

La cálida voz de Rosalía puede con todo: también con un tipo de canción como esta que exige un timbre muy particular. Por supuesto, pasaron por el escenario todas las canciones de Motomami y algunas anteriores, entre ellas, las de su anterior álbum, El mal querer. Nada menos que 31 canciones que hicieron vibrar al público portugués.

Un huracán que lo arrasa todo

El fenómeno Motomami lleva recorriendo el mundo desde que el disco vio la luz. A los siete conciertos que quedan para cerrar esta gira hay que sumarle los cuatro Grammy Latinos (con polémica incluida) que obtuvo hace diez días en una noche mágica llena de momentos estelares. Junto a ella estaba Rauw Alejandro, "el amor de mi vida", como lo define constantemente, junto al que protagonizó un perreo durante su interpretación en directo de Despechá. El éxito de la cantante no conoce límites y nada parece detenerla.

¿Cambio de look o peluca?

Por cierto, durante la gala de los Grammy pudimos verla con nuevo corte de pelo: un bob ondulado que también está luciendo en sus nuevos conciertos, también en el de Lisboa. Sin embargo, no parece que Rosalía se haya atrevido a tal cambio de look, ya que en sus perfiles públicos siguen apareciendo imágenes actuales con melena larga. De momento, se habría animado con una peluca, pero ¡quién sabe si en el futuro decidirá meter la tijera y sorprender a su público!