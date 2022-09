Rosalía recibe un anillo en pleno concierto ¡y no es de Rauw Alejandro!

Loading the player...

En más de una ocasión han sonado los rumores de compromiso entre Rosalía y su pareja, el también cantante Rauw Alejandro. Ellos, aunque no dudan en proclamar su amor, suelen ser discretos, pero parece que todavía no pronunciarán el "sí, quiero". Sin embargo, Rosalía sí que ha recibido recientemente un anillo... ¡pero no de Rauw! Ocurrió durante su concierto en Toronto, cuando la cantante catalana obtuvo uno de los regalos más peculiares que le han hecho. "¿Me estás pidiendo lo que creo que me estás pidiendo?", comentó Rosalía, mostrando la joya a todo el público. Dale al play para ver este momento.

