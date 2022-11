Conoce a Pili, la hermana mayor de Rosalía y pieza clave en el éxito de la cantante Mano derecha y apasionada del arte, Pili es la encargada de elaborar los 'looks' más rompedores de la intérprete de 'Despechá'

Rosalía se ha convertido en una de las mujeres españolas más conocidas en todo el mundo. Más de seis meses de gira internacional con entradas siempre agotadas, casi 40 millones de oyentes mensuales y cuatro premios en los Grammy Latinos, son solo algunos de los éxitos que la cantante ha logrado en este año 2022. Y gran parte de esta popularidad se la debe a su hermana mayor y mano derecha Pilar Vila, más conocida como 'La Pili'.

VER GALERÍA

Pilar, de 32 años, ha sido quién siempre ha estado al lado de la intérprete de Despechá en los momentos cruciales de su carrera, desde sus inicios en los que la acompaña a probar fortuna en los casting de los talent shows de televisión o en pequeños locales para principiantes, hasta el día de hoy cuando pisa con fuerza algunos de los escenarios más importantes de la geografía terrestre como el Radio City Music Hall de Nueva York.

Del corte 'bob' al cabello bicolor: Rosalía es la reina de los cambios más rompedores

Rauw Alejandro explica cómo trabaja junto a su novia, Rosalía: 'Tenemos una química loca'

Desde muy niñas han estado de lo más unidas, así lo confirma el tatuaje que tienen en común un broche de una liga que crítica la cosificación de la mujer, y ambas comparten una particular fascinación por el mundo del arte, aunque en diferentes ramas. Mientras que Rosalía ha demostrado tener un don único para la música, Pili ha apostado por el diseño textil. Por ello, no es de extrañar que ella sea la encargada de crear y elegir los looks de la vocalista, siempre únicos y transgresores. De la misma manera, Pili es una gran amante de la fotografía.

VER GALERÍA

Una conexión muy especial que hace que Rosalía se deshaga en halagos cada vez que habla en público de su hermana mayor, a la que considera todo un referente y fuente de inspiración, alguien esencial e imprescindible en su rutina, aunque cada una tenga fijada su residencia en partes distintas. "Cuando éramos pequeñas nos poníamos a dibujar juntas y luego hacer vestidos. Cortábamos tela las dos y a veces lo seguimos haciendo", declaraba en una entrevista con El País en la que se sinceraba sobre su infancia, demostrando, que a pesar de los kilómetros que las separan, siempre que sus agendas se lo permiten disfrutan de esos pequeños instantes juntas.

VER GALERÍA

Por otro lado, su madre, Pilar Tobella, es también parte fundamental en el Dream Team de Rosalía. Abandonó su antiguo trabajo para dirigir el negocio global de su hija, y la acompaña a todos los eventos posibles. Hace poco pudimos verlas juntas en la gala de Los40 Music Awards donde la cantante obtuvo, entre otros, el premio Golden Music Global. Sin duda, la mejor de las compañías para lidiar con el peso de la popularidad y mantenerse con los pies en la tierra.

Rauw Alejandro deja 'alocá' a Rosalía cuando se sube al escenario para bailar con ella 'Despechá'

Rosalía recibe un anillo en pleno concierto ¡y no es de Rauw Alejandro!

VER GALERÍA