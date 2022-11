Alba Carrillo habla de la depresión que sufrió hace seis años y relata los episodios más duros de su vida

Alba Carrillo ha revelado uno de los episodios más duros de su vida. Y es que, la colaboradora ha contado que hace seis años padeció depresión, una dura enfermedad que se caracteriza por mantener a la persona en una tristeza constante y sin ningún interés por realizar cualquier actividad. Ella misma ha sido la que ha querido recordar cómo fueron esos difíciles momentos. Al echar la vista atrás, ha rememorado cuando tuvo que ingresar en la clínica López Ibor en busca de ayuda en las consultas especializadas en psiquiatría y psicología. A pesar de necesitar tratamiento, Alba decidió acelerar su salida ante la gran presión social que estaba sufriendo por aquel entonces. "Siempre nos han tomado un poco como a locos, yo no decía libremente, 'voy a terapia'", comentaba, añadiendo que ella, "podía decir 'voy a yoga, voy a la peluquería', pero no, 'voy a terapia'", comenzaba señalando la presentadora.

VER GALERÍA

Alba Carrillo revela el romance fugaz que vivió con un conocido actor

"Yo estuve ingresada en la López Ibor hace ya seis años, estuve un día ingresada porque tenía una depresión y tenía que descansar y no sabes cómo me pusieron. Solo un día porque luego me dio miedo por el tema prensa y tal... Me pusieron de esta está loca, por tener una depresión me pusieron pingando y cada vez que me querían insultar me ponían una foto y me decían, 'mira, entrando en la López Ibor'", desvelaba en el programa que presenta junto a Nagore Robles, Nos hemos liado, durante su conversación con el influencer Luc Loren sobre la importancia de cuidar la salud mental. "Estaba que no podía dormir. Yo iba a terapia externa de la clínica, me ingresaron para darme medicación y que pudiera descansar", se sinceró, abriéndose en canal ante la audiencia. La presentadora contaba que fue tratada injustamente por los comentarios que tuvo que soportar y que, por ellos, decidió salir antes de tiempo del recinto.

VER GALERÍA

Alba Carrillo muestra su enfado tras conocer que su ex Santi Burgoa y Vanesa Romero están juntos

Esta no es la primera vez que Alba Carrillo habla sin tapujos sobre este episodio tan complicado de su vida. Ya en diciembre de 2019, concretamente en Gran Hermano VIP 7, la que fuera concursante se sinceró: "He estado verdaderamente triste, lo sabe la psiquiatra", decía rota de dolor. "Me he intentado reír, bromear por ocultarlo, pero he pasado una depresión...", señalaba en esos momentos. Por aquel entonces, Alba Carrillo compartió los detalles de la depresión que sufrió al romper con Feliciano López: "Cuando la cabeza no te responde es horroroso y sufrí como nunca. Es una etapa que no puedo recordar porque me pongo hasta nerviosa y muchas veces cuando me pongo triste me da miedo volver a recaer", contaba emocionada.

VER GALERÍA

Alba Carrillo sufre una aparatosa caída en televisión y acaba en el hospital

También en redes sociales la presentadora ha hecho algún llamamiento a cuidar la salud mental, desvelando cómo se había sobrepuesto a ella: "Tuve depresión y me dediqué un tiempo. Logré superarlo gracias a mi esfuerzo y a grandes profesionales. No estigmaticéis a la gente, ni lo intentéis usar como un insulto porque es digno de alabanza. A mí no me ofende. Ha sido mi gran victoria personal", reflexionaba. Durante el programa, tanto Alba, como Nagore y el influencer han hecho hincapié en la importancia de seguir tratando estos temas abiertamente para concienciar a la sociedad de que aún queda mucho por hacer.