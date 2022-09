Irene Rosales aclara la polémica en torno al cierre de su tienda de bolsos

Hace tan solo unos meses, Irene Rosales anunciaba con gran ilusión un nuevo proyecto: VAROI, una tienda online de bolsos exclusivos diseñados por ella misma. Sin embargo, a día de hoy, no se observan movimientos en el proyecto empresarial ya que aún no se ha facilitado ninguna página web y las redes sociales de la marca no se actualizan desde hace tiempo. Debido a esto, los clientes han empezado a inquietarse y a preguntarse si el negocio sigue en pie ya que estaban ilusionados con la idea de adquirir los productos de la mujer de Kiko Rivera. Por eso, la excolaboradora de Viva la Vida ha decidido dar la cara y sincerarse con sus seguidores sobre como se encuentra actualmente la situación.

La nuera de Isabel Pantoja contestaba a una pregunta que le realizaba un seguidor sobre si era verdad que había cerrado la tienda de bolsos. A través de sus redes sociales, Irene ha negado el cierre de VAROI y ha explicado por qué últimamente el proyecto está tan desatendido: “Quiero dejar claro que VAROI no la he cerrado como marca, me embarque en esta aventura en un momento en el que estaba al 100% para ella, se me fue complicando la cosa al tener otras obligaciones y no pude prestarle la atención que requería” explicaba. “Ahora mismo está parado ya que quiero hacerlo bien y sin problemas, con tienda y una buena web que tantos problemas de cabeza me ha dado. Así que calma y espero que esté aclarado”. Además, la mujer de Kiko acaba de anunciar que es la embajadora de una conocida marca de bolsos, algo que podría haber influido también a la hora de avanzar con su propio negocio. Con esto parece que Rosales ha dado por finalizado el asunto de los bolsos que, según ella, pondrá en marcha próximamente.

A pesar de esta polémica, Irene está disfrutando mucho de estas vacaciones. Primero, pasó unos días en la playa con sus hijos y sin su marido, quien se encontraba inmerso en su trabajo como DJ. Durante esos días pudimos ver varias instantáneas de la sevillana posando con un espectacular mar de fondo: “Coleccionando momentos. Puestas de sol para mí”. Más tarde, y esta vez ya acompañada de Kiko, la colaboradora viajaba a Punta Cana para disfrutar de los últimos días de verano algo que se vio truncado debido a un problema de salud. Irene no llevó bien el cambio de clima y de alimentación y le afectó al cuerpo, causándole una leve indigestión que le impidió disfrutar al 100% del viaje.

Ya de vuelta en España, Irene ha confesado que, por ahora, no tiene previsto volver a la televisión ya que no encuentra ningún proyecto que le encaje, pero que espera tenerlo pronto y no descarta la vuelta a la pequeña pantalla. Ahora con la llegada de septiembre y del nuevo curso, y tras cargar pilas este verano, habrá que esperar para ver si pone en marcha VAROI y cómo funciona su nuevo proyecto.