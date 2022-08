Las accidentadas vacaciones de Kiko Rivera e Irene Rosales

Las playas de República Dominicana han sido el destino elegido por Kiko Rivera e Irene Rosales para poner distancia y disfrutar de unos días de vacaciones con sus hijas. Sin embargo la pareja ha tenido algunos contratiempos durante su estancia en el paraíso como ellos mismos han compartido. La pareja ha sufrido algunos problemillas de salud propios de las altas temperaturas y los cambios en la alimentación. El primero en encontrarse mal fue el hijo de Isabel Pantoja pues, según contó, sufrió una insolación apenas un par de días después de arrancar sus vacaciones.

"Pasó lo que tenía que pasar. Me ha dado una insolación" contó mientras estaba tumbado en la cama del hotel. "Después de desayunar me he empezado a encontrar mal, mal. Me veis que estoy muy quemado y me he tenido que venir a la habitación" explicó. Después de descansar durante unas horas reapareció con mejor aspecto y sin quitarse el sombrero, eso sí, para evitar más problemas. La segunda en encontrarse regular ha sido Irene, que achaca a los cambios en la comida y el agua su malestar.

"Hoy estoy plof, esto de cambios de comida, agua y demás afecta a mi barriguita y a la de todos los que vienen. Hoy me ha tocado a mí" comentaba, añadiendo que "estaba flojilla". Afortunadamente ha podido dejarse mimar por su marido ya que sus hijas Ana y Carlota pasan el rato en un club donde cuidan a los peques, un lugar en el que juegan con otros niños y se lo pasan en grande. Como explicó Irene cuando las va a buscar le dicen que no se quieren ir, una muestra de que se divierten. Ella también se recuperó rápido afortundamente.

Un intento de estafa

Dejando al margen la salud, Kiko también ha tenido que hacer un paréntesis para referise a una estafa que está circulando en las redes y que le tiene a él como protagonista. El hijo de Isabel Pantoja ha denunciado que alguien está suplantando la identidad de su manager para ofrecer actuaciones, un desagradable asunto sobre el que ha querido advertir para evitar el fraude. "Si alguien recibe la llamada ofreciendo a mi persona para una actuación de un tal Josué, que sepa que es una estafa. Ya lo ha hecho varias veces y no veas la que está formando el muchachito". El DJ tiene previsto regresar en septiembre con su espacio de entrevistas en el canal Twich, En casa de Kiko, por el que ya han pasado Jorge Javier Vázquez y Bertín Osborne.

La relación del músico con su madre y su hermana Isa sigue igual de tensa, algo que ha vuelto a demostrar este verano con un mensaje en el que reprochó a la intérprete que no hable con sus nietas. Se hacía eco Kiko de unas recientes declaraciones de su prima Anabel en las que deseaba que la guerra entre Kiko e Isabel terminara de una vez por todas. "Hay que dejar a un lado el rencor... sus hijas no se merecen esto", decía la tertuliana de Sálvame durante su visita al programa que presenta Toñi Moreno, Déjate querer. A raíz de esta afirmación, el marido de Irene Rosales respondía: "Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es más, lo apoyo. Pero díselo a la abuela. Quizás se haya quedado sin saldo".