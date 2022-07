La bonitas palabras de De Gea a Edurne tras cancelar su gira por problemas de salud

No son buenos momentos para Edurne, que acaba de anunciar en un comunicado que, debido a un problema de salud que afecta a sus cuerdas vocales, se ve obligada a cancelar todos sus compromisos profesionales que tenía en las próximas tres semanas. "Hola a todos. Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas. He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme. Así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas 3 semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto para poder recuperarme al cien por cien. Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros, y que cantemos y bailemos juntos", ha explicado la que fuera concursante de Operación Triunfo.

Después del concierto Dial Únicos, que organizaba la emisora Cadena Dial en el Teatro Coliseum de Madrid, el pasado 10 de abril, Edurne anunció que se encontraba "un poco regular". Poco más tarde y tras consultarlo con los médicos especialistas, la intérprete de Amanecer o Amores dormidos tenía que cancelar, muy apenada, dos conciertos de su gira para guardar reposo vocal. Ahora, ha explicado que debe continuar el descanso, puesto que la recuperación está siendo lenta y su garganta y su voz siguen resentidas, por lo que ha decidido tomar la decisión de parar indefinidamente hasta encontrarse al cien por cien.

Entre todos los mensajes de apoyo que ha recibido la cantante, hay uno que ha destacado: el de su chico David de Gea, su pareja desde hace ya doce años y el padre de su hija Yanay que nació el 4 de Marzo de 2021. El futbolista del Manchester United F.C. comentaba efusivamente en la imagen de su chica un “Te quiero” seguido de un corazón, dando ánimos a la artista. La respuesta de Edurne era inmediata: "Yo más", apuntillaba agradecida tras la triste noticia que ha tenido que compartir. También han sido numerosos los rostros conocidos que se han querido mostrar su apoyo a Edurne, entre ellos Paula Echevarría, Mónica Naranjo, Chenoa o Adriana Abenia, mensajes que Edurne ha agradecido con mucho cariño: "Gracias por comprenderlo, por todo el apoyo que estoy recibiendo y por todo el cariño que me dais siempre”.

Edurne estaba en plena presetación por España de su disco Catarsis Deluxe, una reedición de su álbum previo Catarsis. La gira llevaba como nombre 'Amores Dormidos’ y tenía por delante al menos quince conciertos que, de momento no van a poder realizarse. La cantante no ha querido poner una fecha fija para su vuelta a los escenarios pero, si todo a bien, en agosto sus fans podrán volver a disfrutar de sus canciones en directo y los shows aplazados serán reubicados en una nueva fecha.