Edurne se ve obligada a suspender sus próximos conciertos por recomendación médica

Edurne tenía previsto volver a los escenarios después de cinco años de parón. Un tiempo en el que se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar de su hija Yanay, que en marzo celebró su primer cumpleaños. Después de que a principios del mes de abril la cantante presentase su nuevo disco, Catarsis Deluxe, todo parecía estar más que preparado para este regreso tan esperado por sus seguidores. Sin embargo, los fans tendrán que esperar un poquito más para que la cantante los deleite con sus melodías, ya que un imprevisto de salud ha hecho que sus dos próximos compromisos profesionales, que hubieran tenido lugar en Getafe y en las fiestas del madrileño barrio de Moncloa, se hayan cancelado. Ha sido la propia representante de Eurovisión quien ha dado esta triste noticia a través de sus perfiles sociales.

"Tenía que contaros que después del concierto de Dial Únicos me encontraba un poco regular y el médico me ha pedido unas semanas de reposo vocal sin cantar. Así que, lamentablemente, tengo que cancelar los dos conciertos de este fin de semana. Me da mucha pena, pero espero retomarlos muy pronto. Mientras tanto, voy a hacer mucho caso a los expertos y en dos semanas como nueva", han sido las palabras con la que la intérprete de Amanecer ha tranquilizado a todos aquellos que estaban preocupados por si detrás de estas suspensiones se escondía algo más grave. Igualmente, ha dado esperanzas a los espectadores que han visto frustrado su sueño de disfrutar de una velada mágica junto a la exconcursante de Operación Triunfo.

Un pequeño bache en el camino que no puede empañar el bonito momento que está viviendo. En lo terreno amoroso se encuentra feliz junto al portero David de Gea, con el que comparte camino desde hace ya doce años siendo una de las parejas más sólidas del mundo de las celebridades. Una vida a caballo entre Madrid y la ciudad inglesa de Manchester, el guardameta es parte del centenario club de la Premier League, Manchester United. Una historia de amor a la que han puesto el broche de oro en el 2021 con la llegada de Yanay. Una niña de lo más simpática y risueña que hace que a sus orgullosos papás se les caiga la baba con la pequeña

Éxitos personales que también se reflejan en lo personal. A sus 36 años es una de las figuras referentes de la industria discográfica española, donde también destaca su faceta como compositora. Además, ha encontrado su particular hueco en la televisión, donde ha logrado robar el corazón del público de la pequeña pantalla. Tras participar en Tu cara me suena, mostrando grandes habilidades como imitadora que la llevaron a alzarse como ganadora en su edición, empezó a formar parte del jurado de Got Talent. Precisamente, en este talent show de Telecinco ha mostrado su gran sensibilidad con aquellos que están dando sus primeros pasos en el mundo del arte, seguramente al ver reflejado sus propios inicios. De la misma manera, triunfa en redes sociales donde comparte con su gran comunidad numerosos momentos de su día a día o algunos de sus trucos de moda y belleza.