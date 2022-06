Edurne reinventa el 'animal print' con su look multicolor y maquillaje fantasía La cantante da un giro al clásico estampado de cebra, como lo harían las chicas de moda de la generación Z

A escasas semanas de haber dado el pistoletazo de salida a su gira Catarsis, Edurne se encuentra en uno de sus mejores momentos, y pese a lo apretada que está su agenda, la madrileña aún consigue hacer hueco para causar impacto en los eventos musicales más mediáticos. Este lunes, no ha querido perderse los Premios Dial Unicxs, organizados por Cadena Dial, donde ha lucido un look de animal print llamativo que podría llevarlo cualquiera de las referentes de moda Gen Z.

Edurne lleva el 'animal print' a otro nivel

Entre los registros que suele manejar Edurne, las lentejuelas y los volúmenes se posicionan por todo lo alto, aunque la artista también explora de vez en cuando la sección estampados atrevidos que no todas las mujeres se animan a llevar. Nuevamente, ha ideado un look no apto para tímidas, y el elegido es un conjunto de dos piezas animal print con delineado multicolor de top corto de escote cuadrado y pantalones acampanados de tiro alto.

Un estilismo con tal poder de convocatoria visual no requiere excesiva joyería ni más complementos que puedan hacerle la competencia al dos piezas estampado que lo compone, por lo que la intérprete de Boomerang ha accesorizado este conjunto únicamente con sandalias peep toe de plataforma negras.

Maquillaje fantasía que resalta la mirada

Con la ayuda de la maquilladora Lucía Vilamalla y los productos de Guerlain, Edurne también ha podido emular con su look de belleza la estética que fascina a las chicas de moda. Este consta de un maquillaje fantasía con sombras intensas de color rosa en el párpado, sobre el que se ha trazado un eyeliner azul que resalta los ojos de la cantante y conecta con las líneas de su traje. El resto del rostro cede absoluto protagonismo a la mirada con un acabado hidratado y muy natural, en la misma línea que su peinado suelto de ondas sencillas.

Un giro a los infalibles de siempre

Los eventos de esta cadena radiofónica son una excusa más de Edurne para apostar por los códigos de moda que nunca fallan en una fiesta. En la pasada edición de los Premios Dial, celebrada en Tenerife, recurrió al impoluto traje blanco, pero accesorizado con un cropped top cubierto de plumas en el escote y unas sandalias de plataforma metalizadas, añadidos que hacen eco de la filosofía del 'más es más' que abanderan los iconos de estilo de las nuevas generaciones.