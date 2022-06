Edurne cuenta, emocionada, cómo ha sido la primera vez en la playa de su hija Yanay

Loading the player...

¡Cómo pasa el tiempo! Yanay, la hija de Edurne y David de Gea, ya tiene más de un año y tres meses de vida. La pequeña vino al mundo el 4 de marzo de 2021 y desde su nacimiento se ha convertido en la prioridad para sus padres, que no paran de acumular primeras veces con ella. Recientemente, la pequeña ha conocido la playa y la cantante, además de compartir algunas imágenes de sus vacaciones familiares, ha contado cómo fue su experiencia. Durante el evento Dial Únicxs Madrid, la cantante no ha podido evitar derretirse al hablar sobre su pequeña, explicando además cómo ha afectado su llegada a su relación con el futbolista. Dale al play y no te lo pierdas.

