Oprah Winfrey llora la muerte de su padre

La popular presentadora de televisión Oprah Winfrey despide emocionada a su padre Vernon Winfrey, fallecido en Nashville el pasado viernes a los 88 años tras una larga lucha contra el cáncer. Peluquero y hombre de negocios, Vernon era todo un referente para la comunicadora, que tras nacer lejos de él pudo después conocerle y crecer bajo su tutela en la barbería que regentaba. Resignada ante la dura pérdida Oprah explica este duro momento que está viviendo junto a la familia: “Con la familia rodeando su cama, pudimos sentir la paz entrar en la habitación a su paso”

VER GALERÍA

La comunicadora ha querido mostrar a todos sus seguidores uno de los últimos momentos más especiales que compartió con su padre antes de fallecer. El 4 de julio, cuando le organizó una fiesta sorpresa para él reuniendo a toda la familia en su residencia de Nashville para disfrutar de una barbacoa en el patio de la casa. “Mi padre está enfermo y queremos que todos sus amigos vengan a reunirse con él mientras puede recibir alegría” explicaba entonces. Su amigo, el cantante de gospel Wintley Phipps se unió a la celebración contribuyendo con su voz a la sorpresa.

VER GALERÍA

“Hace menos de una semana honramos a mi padre en su propio patio trasero. Mi amigo y cantante de gospel Wintley Phipps le agasajó con una canción. Sintió nuestro amor y se deleitó con él hasta que ya no pudo hablar. Ayer con la familia rodeando su cama, tuve el sagrado honor de presenciar cómo el hombre que se responsabilizó de mi vida tomaba su último aliento. Pudimos sentir la paz entrar en la habitación a su paso. Esa Paz aún permanece. Todo está bien. Gracias por sus oraciones y buenos pensamientos.” explica la presentadora resignada.

VER GALERÍA

Reconociendo la complicada infancia que vivió, Oprah ha hablado de su padre siempre con gran respeto, “tuve un padre que asumió su responsabilidad por mi, aunque sabía que podía haber sido la hija de otra persona” explicaba en unas de sus últimas entrevistas a la revista People, aclarando que “Mi padre y mi madre nunca se casaron, tuvieron una corta relación y mi padre no supo nada de mi nacimiento hasta que recibió una carta en la que mi madre le decía: ‘Envía dinero. Tienes una hija’ ”.

-Oprah Winfrey cuenta lo que más le sorprendió de la entrevista que hizo a los duques de Sussex

Siempre agradecida, Oprah explicaba que jamás había tenido la sensación de tener un padre ausente: “Mi padre asumió su responsabilidad hacia mi, me dio su cuidado, amor, dirección y apoyo como una joven adolescente y eso fue lo que marcó la diferencia para hacer que me convirtiera en lo que soy ahora y no en alguien de la que nadie habría oído hablar jamás”, con esa misma admiración que siempre le profesó, le despide hoy ante sus seguidores.

-Empresario, escritor, abuelo...Conoce a Stedman Graham, el hombre con el que Oprah Winfrey comparte su vida