'Ya es verano', así es el nuevo programa del fin de semana con Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo

Viva la vida ya tiene sustituto. Tras la cancelación del espacio presentado por Emma García durante el periodo estival (la cadena todavía no ha confirmado si es una decisión solo temporal o definitiva), Mediaset ha encontrado el programa para su hueco, Ya es verano, un nuevo formato de entretenimiento que Telecinco emitirá en las tardes del sábado y del domingo, que estará dividido en tres grandes bloques de contenidos y presentado por Verónica Dulanto, Frank Blanco y Marta González Novo. Y aunque todo apunta a que el formato se ofrecerá solamente durante dos meses, periodo que servirá para probar su audiencia, lo cierto es que el grupo audiovisual está valorando dejarlo de forma definitiva en la programación de la próxima temporada, todo dependiendo de sus datos.

Ya es verano, que está creado por Unicorn Content, la misma productora que Ya es mediodía y Ya son las ocho, tendrá tres grandes secciones diferenciadas para que los espectadores disfruten de su frescura. En la primera, Lo más, dirigida por Frank Blanco, televisión e internet se darán la mano para contar a la audiencia de manera divertida y entretenida todo lo que ocurra en la red. El presentador vuelve a tener programa propio en Mediaset, donde ya condujo las galas de Gran Hermano: el Debate en 2013, y donde ha estado como colaborador y terluliano de Secret Story: la casa de los secretos. Pero además, el comunicador ha estado compaginando sus labores junto a diversos proyectos profesionales en radio y un concurso televisivo pionero por su faceta transmedia en Twitch.

Seguidamente, Marta González Novo conducirá Informados, un bloque en el que la presentadora aportará su experiencia y su conocimiento sobre la información relevante para los ciudadanos y en el que se abordarán las noticias nacionales e internacionales más destacadas y las cuestiones que más preocupan a la sociedad en este momento, apoyada por reportajes, análisis y conexiones en directo. Es la primera colaboración de la periodista en Mediaset y compaginará su nuevo trabajo con el de presentadora del espacio radiofónico Hoy por hoy en Madrid de La Ser, cadena donde lleva casi veinte años.

Además, Verónica Dulanto liderará en Ya es verano, La hora del salseo, un repaso al mundo de papel couché y sus protagonistas, abordando todos los temas con mucho humor junto a informaciones exclusivas y opiniones de un amplio grupo de colaboradores, de los cuales todavía no se sabe nada. La presentadora se pone al frente de su primer programa propio en Mediaset, pero no el primero a lo larga de su amplia carrera como periodista. Tras estudiar Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, la reportera de En el punto de mira debutó como presentadora en Línea de amigos, de la cadena local Canal 7, donde después también conduciría Vida perra. Pero no solo eso, además de estar como redactora en El programa de Ana Rosa, El diario de Patricia o Alerta 112, Verónica ha sido sustituta de Ana García-Siñeriz en la segunda temporada del programa Luce tu pueblo, de Divinity, y de Sonsoles Ónega en Ya son las ocho y Ya es mediodía.