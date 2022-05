Ashley Graham cuenta cómo fue su difícil parto en el que casi muere

Ashley Graham dio a luz a sus gemelos, Malachi y Roman, el pasado enero. Cuatro meses después de la buena nueva, la modelo, que ha formado junto a su marido, el director de cine Justin Ervin, una familia numerosa porque ya eran padres de un niño, Isaac de 3 años, ha confesado que estuvo a punto de fallecer en el parto. "Solo recuerdo haber sentido un toque en la mejilla, pero después me enteré de que en realidad era alguien dándome bofetadas para que me despertara. Cuando finalmente me desperté, miré a mi alrededor y los vi a todos. Ellos solo me decían: 'Estás bien. Estás bien. Estás bien'. No me querían contar en ese momento que había perdido litros de sangre", ha relatado la también presentadora en un artículo en la revista Glamour, añadiendo que no le querían revelar que una de sus matronas le tuvo que dar la vuelta para hacer presión con su dedo justo sobre el hueso de su pelvis para intentar detener la hemorragia.

VER GALERÍA

5 ejercios de yoga para practicar durante el postparto, por Ashley Graham

Ashley, que ha revelado que estaban muy contentos tras dar la bienvenida a los pequeños porque su parto solo había durado tres horas y media, ha explicado que empezó a sentirse muy mal tras dar a luz y que le tuvo que decir a la matrona que necesitaba acostarse. Tras desmayarse, la modelo ha expresado que cuando se despertó todo fue muy confuso porque vio todo manchado de sangre, un momento en el que dejó escapar un grito profundo y visceral, "una liberación emocional del caos que acababa de experimentar", ha asegurado Graham, afirmando que después no le querían decir que la vena del brazo se colapsaba y no le podían pinchar la inyección con oxitocina, por lo que se la tuvieron que poner en la mano.

Una vez pasado lo peor, un momento en el que casi fallece, Ashley ha explicado que se tuvo que recuperar en cama porque no se podía mover de ninguna forma y no salió de su casa en casi dos meses. "Mis matronas me monitorizaban cada día, creo que porque pensaban que estaría fuera de mis casillas por la gravedad de los hechos. Yo solo les decía: 'Me salvasteis, Dios me salvó. Esto es un verdadero milagro", ha contado en el citado medio, dejando claro que durante la dura recuperación estuvo acompañada y llena de la alegría de su marido y sus tres hijos, "Fue un tiempo para adaptarme al ritmo de nuestra nueva vida, de aceptación, de risas y recuperación", ha continuado diciendo.

VER GALERÍA

¡Nada será como antes! El instante preciso en el que cambió la vida de Ashley Graham

A pesar de que en alguna ocasión ha confesado en sus perfiles sociales que todavía no puede creer que tenga tres hijos, lo cierto es que la modelo está muy feliz y muestra, al igual que su marido, numerosos momentos con sus pequeños. Además, Ashley también ha querido compartir con todos sus seguidores la pérdida del que hubiera sido su segundo hijo a finales de febrero del año pasado, expresando que pudo encontrar consuelo en Isaac para superar ese complicado momento y empatizando con todas las mujeres que pasan por ello en algún momento de sus vidas. "Aun con todo eso, el mundo espera que naveguemos nuestro dolor con elegancia", ha afirmado la influencer.