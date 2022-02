Ashley Graham muestra por primera vez a sus gemelos y cuenta cómo se llaman

Ashley Graham se convirtió en madre por segunda vez el pasado 7 de enero. La modelo y su marido, Justin Ervin, daban la bievenida a los gemelos con los que se convertían en familia numerosa. Un mes después de su llegada al mundo, la presentadora ha presentado a sus pequeños a través de una bonita fotografía que ha compartido con sus seguidores. Una tierna imagen en la que se puede ver a la presentadora recostada en un sofá de color blanco en el que aparece en un momento muy íntimo con los bebés, mientras da de mamar a uno de los niños, abraza al otro con cariño. Los recien nacidos están vestidos con dos pijamitas, uno en color crema y el otro en blanco, ambos con pequeños estampados. Pero no solo los ha mostrado por primera vez, sino que también ha desvelado sus nombres: Malachi y Roman.

La modelo curvy siempre ha sido una abanderada de la naturalidad, dando normalidad a los cambios que se provocan en el cuerpo durante el embarazo y, una vez más ha vuelto a demostrarlo, con esta íntima imagen de la lactancia, que iba acompañada de un pie de foto con un mensaje muy especial con el que ha presentado a sus niños. "Malachi y Roman, mis hijos y los mayores recordatorios de que puedo hacer cosas difíciles. Esto no ha sido fácil, pero vale mucho la pena", ha explicado. Aún se está haciendo a la idea del gran cambio que ha dado su vida al convertirse de golpe en madre de familia numerosa, ha pasado de uno a tres en un solo parto. "Todavía no puedo creer que tengo 3 hijos", ha afirmado junto a un emoticono al que le explota la cabeza, indicando que aún está tratando de asimilarlo, pero "no puedo esperar para compartir mi viaje de nacimiento y posparto con todos ustedes pronto", ha escrito al lado de un corazón que resumía la felicidad y el amor que siente en estos momentos. Entre los comentarios que ha recibido en la publicación se encontraba el de Cindy Crawford que le ha llamado "¡Supermujer!", y uno muy especial, el de su marido: "Mas orgulloso de ti de lo que las palabras pueden expresar". Un precioso comentario que deja claro lo enamorada y unida que está la pareja.

Justin también ha publicado la misma fotografía que su esposa, pero dividida en su muero en 6 partes. El director nos ha dado la bienvenida a los gemelos y ha identificado al bebé que está mamando como Roman y al que descansa sobre el pecho de su madre como Malachi. Algo que ha acompañado con una emotiva declaración de amor hacia Ashley: "No puedo ni sé cómo describir lo que presencio día a día mientras Ashley dedica cada momento de cada segundo para cuidar a nuestros nuevos niños pequeños. "Impresionante" se queda pequeño. “Increíble” está más cerca. "Madre" es perfecto. Te amo", ha escrito el feliz padre.

Además de esa imagen, el matrimonio también ha compartido la misma fotografía efímera en sus perfiles, una instantánea en blanco y negro en la que se ve a Justin sosteniendo a sus hijos mientras los abraza con ternura. El matrimonio atraviesa un dulce un momento y están disfrutando al máximo de la familia que han formado, ya eran padres de un niño, Isaac, que el pasado 18 de enero cumplió 2 años de edad, y ahora tiene dos nuevos compañeros de juegos con los que ejercerá de hermano mayor.

