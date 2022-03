Ashley Graham cumple todas las predicciones: ¡está embarazada de nuevo!

El pasado mes de febrero, Ashley Graham confesó a la revista WSJ Magazine que ella y su marido, el director de cine Justin Ervin, "accidentalmente" no habían tomado precauciones por lo que podría estar muy próximo el gran notición de que la familia se ampliaría tras el nacimiento de su primer hijo, Isaac Menelik Giovanni, el 18 de enero de 2020. "Podía quedarme embarazada mientras estoy amamantando", confesó. Sin embargo, no ha habido que esperar mucho para que su predicción se haga realidad, pues la modelo y presentadora de televisión acaba de compartir con todos sus seguidores una imagen en la que posa semidesnuda frente a la cámara fotográfica de su pareja y deja patente que espera su segundo hijo.

"El año pasado estuvo lleno de pequeñas sorpresas, grandes dolores, comienzos familiares y nuevas historias. Recién estoy comenzando a procesar y celebrar lo que este próximo capítulo significa para nosotros ❤️", precisa junto a su nuevo posado embarazada. Como es de esperar, las reacciones no se han hecho esperar. Entre las primeras compañeras que han querido darle la enhorabuena, figuran las felicitaciones de las supermodelos de los noventa Cindy Crawford, Christy Turlington, Helena Christensen y Carolyn Murphy. Tampoco faltan las de otras estrellas de la moda que actualmente están esperando un bebé, como la estadounidense Devon Windsor.

Sobre su primer embarazo

En agosto de 2019, la pareja quiso compartir con todos la gran noticia de su primer embarazo. Ashley lo hizo con un vídeo que daba respuesta a un emotivo texto que lo acompañaba: "Hace nueve años hoy, me casé con el amor de mi vida. ¡Ha sido el mejor viaje con mi persona favorita del mundo! ¡Hoy nos sentimos tan bendecidos, agradecidos y emocionados de celebrarlo con nuestra FAMILIA EN CRECIMIENTO! Feliz aniversario, @mrjustinervin ❤️ La vida está a punto de mejorar". Por su parte, el futuro papá prefirió compartir varias fotografías, entre las que había una muy especial: una ecografía de su bebé. El 18 de enero de 2020, nacía el pequeño Isaac y nada sería ya como antes. "Nuestras vidas cambiaron para mejor. Gracias a todos por todo vuestro amor y apoyo durante estos increibles momentos", precisaba la modelo tras la llegada de su primer hijo.

Sobre Ashley Graham

Ashley Graham (30 de octubre de 1987, Nebraska) y Justin Ervin (31 de diciembre de 1988, EEUU) se conocieron casualmente en un iglesia en 2009. De su encuentro, nació una amistad que, solo un año después, evolucionaba a noviazgo y en un 'sí, quiero' que les convertía en matrimonio. Desde ese momento, la carrera de la modelo ha ido cuajada de similares éxitos a los personales. Y con ellos, se ha convertido en una de las mujeres abanderadas en una moda más inclusiva con una aceptación menos tradicional de cánones de belleza y medidas sobre la pasarela. Además, formó parte de la lista Forbes de los '30 menores de 30 más influyentes' (2016), trabaja en televisión y ha escrito el libro 'New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like' sobre la verdadera cara de la confianza, la belleza y el poder.