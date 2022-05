¿Tiene ganas de volver a enamorarse? Esta es la respuesta de Eugenia Osborne

En julio de 2021, Eugenia Osborne anunció su separación de Juan Melgarejo tras casi 14 años juntos. "Hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto", explicó la hija de Bertín Osborne en un breve comunicado. Desde entonces, ha estado totalmente volcada en el cuidado de sus tres hijos y en sacar adelante todos los proyectos profesionales con los que está tan ilusionada. Eso sí, muchos se preguntan si pronto volveremos a verla enamorada y esto es lo que tiene que decir al respecto.

"Es pronto, es pronto...". Así de rotunda se ha mostrado al preguntarle si tiene ganas de rehacer su vida. La empresaria ha confesado que está disfrutando de esta nueva etapa y cree que "es necesaria". "Ahora estoy muy bien, muy tranquila y que así sea", ha añadido. Eugenia ha hecho estas declaraciones minutos antes de que comenzara el concierto de su padre en el Teatro Calderón de Madrid, donde se ha subido al escenario para presentar su gira '40 años son pocos'.

Además de contar que su corazón está tranquilo, ha hablado de cómo llevan la separación sus tres hijos: Juan, Sandra y Tristán. "La verdad es que lo llevan muy bien y, como su padre y yo nos llevamos fenomenal, de hecho a veces hacemos planes todos juntos, pues lo están llevando muy bien", insistió.

Su bienestar es, sin duda, lo más importante para ellos y durante estos últimos meses les hemos visto juntos en alguna ocasión. La última fue durante las vacaciones de Semana Santa. La hija de Bertín Osborne aprovechó para pasar unos días con su familia en la casa que tienen en Jerez de la Frontera y se reunió con su exmarido en la playa, donde permanecieron un rato charlando, sentados en la arena.

En las últimas semanas, varios medios se hicieron eco de los rumores que apuntaban a una posible reconciliación de la pareja, sin embargo, como ya dijeron los dos, es normal que les veamos juntos en repetidas ocasiones. En uno de sus últimos actos públicos, a Eugenia le preguntaron si daría una nueva oportunidad a su matrimonio y ella respondió tajantemente con un "no".

La llegada de un nuevo bebé

Para la familia están siendo meses muy especiales, ya que queda muy poco para que nazca el hijo de Claudia Osborne y su marido, José Entrecanales. Todos están deseando poder conocer a la pequeña, que se llamará Micaela. "Es mi segundo nombre y me gusta mucho. Siempre me ha dado pena no usarlo, así que esta era la oportunidad perfecta. A José le gustaba mucho también", nos contó Claudia en su última entrevista en ¡HOLA!. En esta ocasión, la futura mamá no pudo acompañar a su padre en este concierto tan importante para él, ya que tal y como contó su hermana Eugenia, estaba muy cansada. "Ya está en la recta final... estaba muy cansada porque anoche no durmió bien y se ha quedado en casa".