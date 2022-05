¡Increíble Carlos Alcaraz! Las 'celebrities' que han vibrado con su gesta ante Novak Djokovic en Madrid

Carlos Alcaraz sigue haciendo de las suyas y no hay quien le pare. El niño prodigio del tenis español sumaba este sábado la última gesta a una carrera que no ha hecho más que empezar, con su épica victoria frente a Novak Djokovic en las semifinales del Mutua Madrid Open. El jugador murciano se enfrentaba por primera vez al número uno del mundo y lo derrotaba en tres sets, por 6-7, 7-5, 7-6. remontando un partido que hacía las delicias del público presente en la Caja Mágica. Tras superar el día antes en cuartos a Rafa Nadal ante la atenta mirada del rey Felipe, el deportista nacido en El Palmar derrotaba esta vez del crack serbio y ponía patas arriba un recinto que estaba poblado por caras muy conocidas. Unas gradas donde veíamos a estrellas de la pequeña pantalla y del mundo del fútbol, así como parejas de celebrities que no han querido perderse el Masters 1000 de la capital.

Un vibrante partido de más de tres horas de duración que han presenciado in situ la presentadora Anne Igartiburu; el showman Pablo Motos con sus compañeros de El Hormiguero Juan Ibáñez, Marron y Jorge Ventosa; así como el actor mundialmente conocido por dar vida al 'Profesor' en La casa de papel, Álvaro Morte. También estaba el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois con su novia, la modelo israelí Mishel Gerzig; el exdefensa del equipo blanco y de la selección española, Fernando Hierro junto a su chica, la periodista Fani Stipkovic; el intérprete Iván Sánchez y su nueva ilusión, la actriz venezolana Irene Esser; el empresario Pedro Trapote y su esposa Begoña García Vaquero; o el tenista Feliciano López como director del torneo acompañado por su esposa Sandra Gago, ambos sentados entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras sus dos inolvidables triunfos, Carlos Alcaraz ha calificado de "espectacular" su momento actual al imponerse con un juego "agresivo y valiente" a dos leyendas del tenis. "Para ganarle a Rafa hay que tener un muy buen revés y ayer hice un partido perfecto", explicaba. "He madurado y todo esto me da mucha confianza de cara a la final", añadía este sábado en rueda de prensa con la mente puesta ya en el partido decisivo que le enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas o al alemán Alexander Zverev. "A mí todavía nos quedan ocho jugadores por delante para ser el mejor del mundo", recordaba con una sonrisa en el rostro. "Las buenas victorias hay que disfrutarlas", ha transmitido no si antes destacar que va luchar por el título de un gran torneo que le obliga a estar "concentrado para recuperarme pronto y estar lo mejor posible" de cara al gran día que es este domingo, sentenciaba.

