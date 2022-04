Los posados más impresionantes de Fani Stipkovic, novia de Fernando Hierro

Loading the player...

Fani Stipkovic es el nombre de la mujer que ha conquistado el corazón de Fernando Hierro. Se conocieron hace dos años, pero hasta hace poco no se conocía la relación del exfutbolista del Real Madrid, de 53 años, y la periodista deportiva croata, de 39. Fani ha conquistado no solo a Fernando, sino también a sus muchos seguidores: cuenta con casi cien mil y con ellos suele compartir impresionantes posados presumiendo de estilo, luciendo su tonificada figura, sus posados en bikini, fotos haciendo aeroyoga entre muchos otros deportes... dale al play y no te lo pierdas.

