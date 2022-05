Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Paula Badosa, la élite del tenis se da cita en el Bernabéu

El Real Madrid logró la hazaña que necesitaba para estar en la final de la Champions League. Cuando apenas faltaban unos minutos para concluir el partido, el club blanco le dio la vuelta al marcador y de forma milagrosa marcó los dos goles necesarios para ir a la prórroga. A continuación un gol de penalti de Benzema dio la victoria al equipo de Ancelotti frente al Manchester City de Guardiola. Juntos hicieron célebre uno de los lemas del club: "Hasta el final vamos Real".

-Las parejas de los futbolustas del real Madrid saltan al terreno de juego para celebrar el título de liga

VER GALERÍA

Algunos invitados ilustres disfrutaron de este emocionante encuentro desde el palco del Santiago Bernabéu, entre ellos estaba las grandes raquetas del tenis Rafa Nadal, Novak Dkjokovic, Carlos Alcaraz, Garbiñe Muguruza o Paula Badosa. La élite del tenis estaba en Madrid con motivo del Mutua Open celebrado en la Caja Mágica y tras participar en el torneo de tenis continuaron disfrutando del fútbol en directo. Nadal pidió incluso que no programaran su partido a la misma hora del fútbol porque quería disfrutar del encuentro en el estadio, así que tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic acudió al palco como socio de honor del Real Madrid.

En el palco, Djokovic, acompañado de su hermano Marko, vibró con la remontada del Madrid. A su lado estaba el joven tenista Carlos Alcaraz, la nueva sensación de las pistas tras vencer el Trofeo Conde de Godó y el Masters de Miami. Detrás de él en la misma foto se pudo ver a Maribel y Sebastián Nadal, la hermana y el padre de Rafael Nadal.

Paula Badosa vivió con mucha emoción su primera vez en el estadio. "Sí, es la primera vez que vengo al Santiago Bernabéu. Llevo mucho tiempo aquí en Madrid y tenía muchísimas ganas de venir algún día. La verdad que me he estrenado en un partido a lo grande", contaba la tenista catalana a Movistar+. La numero dos del mundo cayó derrotada ante la rumana Simona Halep y se lamentaba entonces de molestías en el hombro. "Sí, estoy mejor, ya ha empezado a entrenar, mañana me voy a Roma a preparar el siguiente torneo. Con muchas ganas".

-La viuda de Manolo Santana arropada por Rafa Nadal en el emotivo homenaje al tenista en Madrid

VER GALERÍA

Junto a ella esta vez no pudimos ver a Juan Betancourt, con el que se ha mostrado inseparable en los nueve meses que dura su relación, pero si aprovechó para hacerse una foto con uno de los tenistas que más admira, Djokovic: "Gran Slam entre nosotros". El tenista serbio también quiso hacerse una foto con un exjugador del Real Madrid, el futbolista brasileño Ronaldo Nazario. Por último otra tenista del circuito se dejo ver en el Bernabéu, Garbiñe Muguruza, que acudió con su entrenador Sam Sumyk.

-El cariñoso mensaje de Juan Betancourt a Paula Badosa desde los premios Platino

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.