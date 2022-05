Sandra Garal, Daphne Cañizares, Mishel Gerzig... saltan al terreno de juego para celebrar el título del Real Madrid con sus parejas

El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Liga de fútbol 2021/22. Tras una temporada de lo más irregular a nivel de juego, y algunos tropiezos de por medio, el conjunto de Carlo Ancelotti se ha hecho con el título número 35, después de vencer por cuatro goles a cero en casa frente al Espanyol. Esta vez no ha sido como el año anterior, en el que la pandemia aún impedía la asistencia de público a los estadios y las celebraciones masivas. En esta ocasión, el Real Madrid ha podido celebrar por todo lo alto con sus aficionados el trofeo que les acredita como campeones de Liga. Tras el pitido final del encuentro, no solo estaban los fans del equipo para festejar el momento, sino que también estaban las novias, mujeres, hijos y familias de todos ellos que los han apoyado hasta el final, entre las que se encontraban Sandra Garal, Sara Sálamo o Mishel Gerzig, Daphne Cañizares, entre otras.

Pero antes de que finalizase el partido y se diese paso a la locura blanca, el tenista Rafa Nadal tuvo el placer de realizar el saque de honor del encuentro y agradecerlo posteriormente con su consecuente felicitación por el título conquistado: "Muy agradecido al Real Madrid por invitarme a hacer el saque de honor en el estadio Santiago Bernabéu. Todo un honor. Gracias a la afición madridista por el recibimiento. Impresionante el ambiente. Enhorabuena al equipo por el título de Liga", escribía emocionado el de Manacor.

Tras el pitido final todos los aficionados estallaron de júbilo al igual que los jugadores madridistas y el césped del estadio se convirtió en una fiesta. Las celebraciones en el terreno de juego se pudieron disfrutar, sobre todo, a través de las redes sociales de los jugadores. Con las imágenes que iban publicando hacían partícipes a los aficionados del triunfo. Las mujeres y las novias no faltaron al festejo y estuvieron al lado de sus parejas en todo momento. Algunas de ellas también quisieron compartir con todos sus seguidores lo que estaban viviendo.

"Enhorabuena mi amor. Mereces todo lo bueno que te pase mi campeón, eres único. Siempre a tu lado... ¡Te amo!", escribía Sandra Garal, novia de Marcos Asensio y uno de los goleadores del encuentro. La modelo acompañaba sus bonitas palabras con una imagen en la que salía con su novio sujetando la copa. Daphne Cañizares también hacía lo propio con su pareja Dani Carvajal, posando en una fotografía con su único hijo y la copa de campeones: "Enhorabuena, mi vida. ¡Hala Madrid!". Por su parte, la modelo israelí que conquistó el corazón de Thibaut Courtois el verano pasado, Mishel Gerzig, no paró de inmortalizar cada momento del festejo en su perfil público, desde el estadio hasta la celebración en Cibeles, donde tuvo que hacer una videollamada con Courtois para estar más cerca de él. El portero blanco estuvo al lado de su novia y su familia para celebrar el triunfo de Liga. Macarena Rodríguez, mujer de Lucas Vázquez, también quiso grabar en su retina cada momento vivido al lado de su marido y sus hijos: "Campeones", escribía, acompañado de un corazón rojo.

Otro de los jugadores que quiso agradecer el apoyo recibido fue Isco Alarcón. Acompañando a una imagen de sus dos hijos y su pareja Sara Sálamo, el malagueño quiso dedicar unas palabras por este año tan duro que había vivido: "No he participado mucho, pero otra Liga a la buchaca por todo el trabajo, por toda la ilusión que sigo teniendo pro mejorar y seguir ganando, y más ganas que nunca de jugar al fútbol. Gracias a todos por el cariño y el apoyo, y en especial a mi familia. ¡Tercera Liga!", escribía el jugador blanco. En esta ocasión Sara Sálamo, a diferencia de la temporada pasada con el título anterior, no se ha pronunciado por el momento.

Casemiro fue otro de los jugadores que disfrutaron en el terreno de juego con su familia. Así como el ucraniano Andriy Lunin, segundo portero del Real Madrid, que no pudo contener las lágrimas al ganar el trofeo y al recordar con la bandera el conflicto bélico que está viviendo su país Ucrania. Tras el festejo en el césped del Santiago Bernabéu todos los jugadores blancos acabaron en el bus de los campeones y se dirigieron hacia la Cibeles, donde les esperaban miles de aficionados para celebrar con ellos el título de Liga.

