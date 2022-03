Lucas Vázquez dedica un gol a su hija 'mofletitos' y ella le responde así

Lucas Vázquez vivió un día muy feliz con su equipo, el Real Madrid. El delantero culminó el partido contra el Eibar marcando un gol en el último minuto de encuentro. Era su victoria 150 en el club blanco y no pudo celebrarlo de mejor modo. El jugador sonrío a cámara y se llevó las manos a los mofletes para dedicarle el gol a su hija Macarena, a quién llama cariñosamente "mofletitos". El futbolista y su esposa, Macarena Rodríguez, fueron padres por segunda vez el pasado mes de julio y no pueden estar más felices con la familia que han formado. La pareja tiene otro hijo, llamado Lucas, de dos años y medio, y se desviven por ellos, tal y como demuestran a sus seguidores.

VER GALERÍA

Nada más marca el gol, la esposa del futbolista le respondía con una preciosa foto en la que aparecía su hija, muy sonriente, junto a una leyenda que decía "vamoooos papiiiii!!!". Y es que su familia no puede estar más orgullosa de sus triunfos en el Real Madrid. El jugador gallego lleva ya seis años en el club blanco y ha ganado 12 títulos: 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España.

-Una lluvia de pétalos, besos de los recién casados… los momentos más románticos de la boda de Lucas Vázquez

Un año antes de que naciera su primer hijo, la pareja se juró amor eterno en una romántica ceremonia celebrada en la iglesia de San Miguel Arcángel, en Las Rozas (Madrid) en junio de 2017. En mayo del año siguiente la pareja daba la bienvenida a Lucas, su primogénito, que vino al mundo en el mes de mayo de 2018, y dos años después nacía la niña, Macarena. Curiosamente decidieron que sus dos hijos se llamaran como sus padres.

VER GALERÍA

Lucas y Macarena estuvieron cuatro años juntos antes de su boda y compartieron infinidad de momentos románticos como la emotiva petición de mano del futbolista gallego. Lo que parecía una tarde de cine más, se convirtió en una gran sorpresa para Macarena. "Compramos las entradas, las palomitas y el refresco, y entramos a la sala, que estaba vacía!", contó Lucas, algo que le extrañó a su novia. "Después de los anuncios se apagaron las luces y salió el vídeo que le había preparado, una secuencia de fotos nuestras con nuestra canción favorita de fondo. Antes de que finalizara ponía ¿quieres casarte conmigo?, y ya me arrodillé, saqué el anillo....¡Si me decía que no era para matarme!, dijo entre risas. "Pero me dijo que sí, ni se le pensó".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.