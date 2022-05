Bill Gates admite que 'causó dolor' por los errores que cometió en su matrimonio y que volvería casarse con Melinda

Bill Gates y su mujer, Melinda, anunciaban hace un año a través de un comunicado conjunto que iban a divorciarse tras 27 años de matrimonio. Doce meses después de comunicar públicamente su decisión el empresario y fundador del gigante tecnológico Microsoft ha relfexionado sobre su ruptura y ha respondido a las acusaciones que indicaban que su infidelidad fue una de las causas determinantes que hizo que pusieran fin a sus más de 25 años de amor. "Definitivamente, el divorcio es algo triste", ha reconocido el magnate a Savannah Guthrie este martes en el programa de la televisión estadounidense Today. También ha admitido ser "el responsable de causar mucho dolor a mi familia. Fue un año difícil". Aunque después de la tempestad viene la calma y el filántropo de 66 años ha afirmado que "me siento bien porque todos estamos avanzando ahora".

Cuando Bill Gates ha sido preguntado directamente por la presentadora sobre si había sido infiel a su esposa durante su matrimonio, el multimillonario ha respondido sin entrar en mayores: "Ciertamente cometí errores y asumo la responsabilidad". Y ha añadido que explicar algunas cosas ahora no harían bien a ninguna de las partes. "No creo que profundizar en los detalles en este momento sea constructivo, pero sí, causé dolor y me siento terrible por eso", ha reconocido.

El pasado mes de marzo, Melinda Gates expresó su tristeza por el divorcio. "Estoy en duelo por la pérdida de algo que pensaba que iba a tener para toda la vida”, comentó la mujer en charla pasada con la cadena CBS. Dijo además que su exesposo era el que debía pronunciarse sobre las acusaciones de infidelidad, amoríos con trabajadoras de Microsoft y supuestos nexos con Jeffrey Epstein. "Esas son preguntas que Bill debe responder", sentenció en su momento.

El cofundador de Microsoft ha reaccionado durante su entrevista ante los comentarios de su exmujer de que durante su ruptura ella derramó "muchas lágrimas durante muchos días" y describió momentos tirada en el suelo pensando: "¿Cómo puedo levantarme? ¿Cómo voy a seguir adelante?". "Esto fue algo muy difícil", ha admitido Bill Gates. "Tuvimos muchas cosas increíbles en nuestro matrimonio. Los niños, la fundación, el disfrute que tuvimos. Y es un ajuste muy difícil", ha narrado. "Sé que los divorcios son diferentes, pero es solo un cambio completo. Éramos socios, crecimos juntos y ahora eso es diferente. No estamos casados", ha asegurado. Además, ha enfatizado en que, gracias a la fundación que tiene con Melinda, siguen juntos, pero en el ámbito laboral y social."Me siento afortunado de trabajar con ella", ha precisado.

Durante la entrevista, el magnate ha reiterado su pesar por haberse reunido con Jeffrey Epstein, otro tema que Melinda discutió en su entrevista con Gayle King en la CBS, donde dijo que hubo "muchas cosas" que llevaron al divorcio ."Ciertamente cometí un gran error, en primer lugar, no solo al conocerlo, sino que me reuní con él varias veces", ha afirmado. "Tenía el objetivo de recaudar dinero para la salud global. No me di cuenta de que la reunión con él casi restó importancia a las cosas increíblemente horribles que hizo. Aprendí más sobre eso con el tiempo", ha proseguido. Y ha añadido que "agregaría eso a la lista de grandes errores, incluso cuando el consejo de Melinda fue acertado y debí haberlo seguido antes de lo que lo hice", ha explicado.

"Cada matrimonio pasa por una transición cuando los hijos se van de casa. El mío lamentablemente pasó por una transición llamada divorcio", ha dicho el cofundador de Microsoft en una entrevista para el Sunday Times este domingo. "Pero desde mi punto de vista, fue un gran matrimonio. No lo cambiaría por nada. Saben, no podría elegir a nadie más con quien casarme". El millonario aseguró que Melinda, con quien tuvo tres hijos: Jennifer, Rory y Phoebe, es y será el amor de su vida. "Sí, estoy diciendo que me volvería a casar con Melinda otra vez. En términos de mi futuro, no tengo ningún plan, pero definitivamente recomiendo a todos experimentar el matrimonio", ha explicado.

