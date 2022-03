Melinda Gates habla por primera vez de su divorcio y de la relación extramatrimonial que tuvo Bill Gates

Diez meses después de poner punto y final a su matrimonio, Melinda French Gates ha abierto su corazón para hablar de la historia de amor que protagonizó durante más de tres décadas con Bill Gates, al que conoció en en 1987 y con el que ha formado una numerosa familia de tres hijos llamados Jennifer, Rory y Phoebe. Durante una entrevista concedida a la periodista Gayle King, del programa de televisión CBS Mornings, la multimillonaria filántropa no solo ha abordado el origen de su ruptura y los motivos que propiciaron la decisión, sino que también ha narrado cómo han sido las diferentes etapas que ha atravesado en este nuevo capítulo de su vida que ha iniciado ya lejos del fundador de Microsoft.

Melinda, que estaba trabajando como responsable de proyectos de Microsoft cuando conoció a su marido, ha explicado que su separación no se produjo por nada específico ni hay un detonante que señalar. "Llegó un momento en el que me di cuenta de que simplemente no era saludable, y no podía confiar en lo que teníamos", ha dicho. De este modo niega que la 'amistad' de Bill con Jeffrey Epstein supusiera un punto de inflexión tal y como se apuntó en su momento. En el citado espacio televisivo también ha indicado que es difícil recuperar la confianza cuando se pierde pero deja claro que en su separación no influyó el affaire que tuvo Bill dos décadas atrás con una empleada de su compañía . Ella conoció en su día aquella relación extramatrimonial y decidió seguir adelante con su matrimonio porque cree en el perdón.

La empresaria de 57 años define su separación como un viaje de curación en el que está llegando al otro lado, pasando página. "Estoy realmente emocionado por lo que está por venir y la vida que me espera", ha reconocido ante la citada periodista, quien es amiga de los duques de Sussex e íntima de Oprah Winfrey. Sin embargo, llegar hasta este punto en el que se encuentra no ha sido fácil para ella. La propia Melinda reconoce que ha derramado "muchas lágrimas durante muchos días" en los que, tumbada sobre una alfombra, preguntaba a sí misma cómo podía haber sucedido, cómo podía levantarse y cómo seguiría adelante tras su divorcio, que se formalizó legalmente en agosto de 2021. Compara el proceso de separación con un duelo en el que tuvo momentos de enfado ya que "es algo que creías tener y que pensabas que tendrías para toda la vida”.

La fundación por la que siguen unidos

Hace un mes Melinda anunciaba que no donará todo su dinero a la Fundación Gates (creada por el entonces matrimonio en el año 2000) tal y como había barajado inicialmente tras su separación, en la que se dividieron entre ambos un patrimonio valorado en 128.000 millones de euros. Ambos siguen al frente de esta labor ya que la propia Melinda indica que cree en la institución, en la labor que hace y en los valores que representa. "Mientras llevábamos a cabo todo este proceso de divorcio hemos sido capaces de trabajar juntos de forma efectiva. Y no diré que haya sido fácil, pero lo hicimos. En mi caso tuve días en los que me echaba a llorar una hora antes de tener una reunión virtual, o estaba enfadada, pero me sobreponía y sacaba mi mejor versión. Y creo que podemos seguir haciéndolo”. ha indicado, dejando así la puerta abierta a seguir formando un equipo en el terreno profesional.

