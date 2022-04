Toni Acosta habla de su situación sentimental y se sincera sobre su divorcio de Jacobo Martos

Toni Acosta se separó de Jacobo Martos en abril de 2015 después de doce años de matrimonio y dos hijos en común. Han pasado siete años de su ruptura, pero la expareja sigue siendo una familia muy bien avenida. Pasado el tiempo, la actriz de Padre no hay más que uno se ha sincerado sobre su situación sentimental y cómo es la relación con el padre de sus hijos.

"No tengo pareja, pero voy por la vida mirando por si acaso", ha admitido entre risas en una de sus inusuales y más sinceras conversaciones acerca de su vida privada. A día de hoy "estoy soltera, pero feliz y muy plena. No soy de esas personas que necesitan pareja para ser felices", ha confesado a Jesús Calleja en su programa Planeta Calleja, donde compartió una trepidante aventura junto a su amiga y compañera Silvia Abril, con quien trabaja en el programa de radio El grupo de la Cadena Ser.

La actriz canaria revela la buena relación que mantiene con la familia de su exmarido a pesar de llevar separados siete años separados. La intérprete de series como Las señoras del (h)AMPA y Policías, en el corazón de la calle ha hablado de su exsuegro Raphael, para el que solo tiene buenas palabras. "Es una persona estupenda y nos llevamos muy bien. Además, él ha sido mi maestro a la hora de afrontar esta profesión. Son una familia totalmente normal".

'No eramos una buena pareja'

Desde el primer momento ella y su exmarido confesaron que ante seguirían estando unidos y no sería extraño verles juntos, en algunas ocasiones especiales o compartiendo incluso vacaciones en Ibiza, en la casa familiar que posee el cantante y Natalia Figueroa. "Somos una familia muy unida, una unidad con los niños, él y yo, pero no éramos una buena pareja", se ha sincerado. También ha dado detalles de cómo les contó a sus hijos que habían decidido separarse: "Yo copié a Kate Winslet, que no quería que un día sus hijos se enterasen por la prensa de lo que había pasado, que prefería contárselo ella".

Toni y Jacobo se conocieron cuando ambos trabajaban en la serie Policías, donde él era ayudante de producción. El matrimonio se casó el 20 de julio de 2002 en Tenerife, tierra natal de la actriz, y dos años más tarde nació su primer hijo Nicolás, que ahora tiene 17 años, y en 2009 vino al mundo su segunda hija, Julia, de 13.

