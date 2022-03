Sara Carbonero, a punto de cumplirse un año de su separación: 'Personas que sean orza sí, anclas no'

Está a punto de cumplirse un año del anuncio de separacion de Iker Casillas y Sara Carbonero. El 12 de marzo de 2021 confirmaron su ruptura diciendo que su amor de pareja tomaba caminos distintos, pero no lejanos, pues iban a seguir unidos en la crianza de sus dos hijos, Martín y Lucas, de ocho y cinco años. Doce meses después, la relación entre ellos es muy cordial. "Está todo normal, tranquilo y muy bien", aseguró la periodista, que vive centrada en su familia y sus proyectos profesionales. En las últimas semanas, ha viajado a México con Isabel Jiménez para preparar la nueva campaña de su firma de moda y su estancia en el país azteca ha sido, según sus palabras, "una experiencia mística y extrema, de las que no se olvidan nunca en la vida".

Estar cerca del mar ha sido una gran inspiración para ella. Sara, espectacular con una sudadera azul y un short vaquero, ha publicado una profunda reflexión sobre el tipo de personas que quiere tener cerca. Se trata de un texto del periodista Jesús Terrés, conocido en redes sociales como nadaimporta, que comienza así: "En términos marineros, personas que sean orza sí. Anclas no". A partir de aquí, expone la diferencia entre una palabra y otra: "En los veleros, la orza (una pieza que va sumergida) aporta estabilidad y evita que el barco se vaya a la deriva e incluso que vuelque (y en el hipotético caso que volcase el velero la orza evitaría que se quede boca abajo), cuando hablamos de personas que son anclas lo definimos como un lastre, algo o alguien inmóvil que ni se mueve ni te deja avanzar. Hay quien cree que el ancla es estabilidad pero cuando eso pasa, Javi, hijo de marineros, enarbola nuestro desacuerdo respecto al ancla y concluye que si se utilizase algún término marino para describir estabilidad sería la orza".

La publicación concluye con una declaración de intenciones. "Ser orza y no ancla; tratar de hacer mejores a las personas que quieres y nunca frenarlas, ser abono y no techo, camino y no fango. Aguantar (juntos) las mareas, poner las cosas fáciles, dejar ser, abiertas las ventanas de par en par, saberte cobijada pero nunca presa, que mi mundo sea tu red, que puedas dejarte caer: ese será mi triunfo, amor mío. Ser tu orza y no tu ancla”.

Con este mensaje Sara deja muy claro lo que busca en las personas y lo que ella misma pretende ofrecer al resto. Afortundamente, el círculo más cercano de la periodista es "orza". Sara ha encontrado la estabilidad necesaria para capear los temporales de la vida gracias a su familia, sus amigos y compañeros de profesión. A todos ellos ya les dedicó unas bonitas palabras el día de su cumpleaños. "Gracias de corazón a toda la gente que me acompaña en el camino, gente que tiene el cielo ganado conmigo. Sois mi verdadero tesoro. A los de siempre y a los que van llegando para quedarse. Gracias por no soltarme y por quererme tan bien. Tengo mucha suerte al estar rodeada de amor".

La publicación, que coincidió con el Día Internacional de la Mujer, ha sido muy aplaudida por los seguidores de Sara. Todos ellos desean lo mejor a la periodista tras unos años muy complicados marcados por el cáncer y su separación de Iker Casillas. En estos momentos, Sara disfruta de su vida de soltera. Su "amistad especial" con Kiki Morente se rompió hace meses, pero siguen siendo amigos, tal y como ha podido saber ¡HOLA!, y es posible que puedan ser fotografiados juntos en el futuro, pues comparten pandilla.

