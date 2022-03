Lorenzo Díaz, hijo de Concha García Campoy, se casa esta primavera: te contamos quién es su novia

¡Nos vamos de boda! El periodista Lorenzo Díaz, hijo de la fallecida Concha García Campoy, se ha comprometido con su novia, Paloma de la Hoz, que también es periodista. La pareja no oculta su felicidad y muy pronto darán uno de los pasos más importantes de su vida. El enlace se celebrará esta primavera y ya han comenzado a recibir las primeras sorpresas. Hace unas semanas acudieron a la boda de unos amigos y vivieron un instante mágico cuando la novia hizo entrega de su ramo a la futura novia. "Gracias por regalarnos este momentazo", publicó Paloma junto a esta foto en la que aparece de lo más feliz y sonriente.

- Los hijos de Concha García Campoy homenajean a su madre en el aniversario de su muerte

Lorenzo pidió matrimonio a Paloma a finales de 2021. Fue la periodista quien compartió una foto de su anillo de compromiso y el siguiente texto: "De todos los momentos vividos este año, sin duda, me quedo con este. Cuenta atrás, ya sí que sí". Ahora está ultimando los detalles de su vestido de novia, el peinado y el maquillaje, unos preparativos que han coincidido con el cumpleaños de su chico. Ayer, 9 de marzo, Lorenzo cumplió 29 años y Paloma rescató una foto de su infancia para felicitarle.

Lorenzo ha seguido los pasos de su madre y trabaja como redactor en Informativos Telecinco. Paloma, por su parte, tiene 28 años y compagina el mundo de la comunicación con el marketing de moda. Es cofundadora de Mondo Market, plataforma que potencia marcas de moda españolas y asequibles para hombres y mujeres, y triunfa con el podcats Charlando sobre moda. Además, es una chica muy deportista, que adora pasar tiempo con sus amigas y, sobre todo, con su novio. Suelen escaparse juntos al campo y viajar por todo el mundo, pero su ciudad favorita es Florencia.

Concha García Campoy falleció de leucemia el 10 de julio de 2013. Tenía 54 años y su muerte fue un golpe muy duro para toda la familia. Lorenzo y Berta, los dos hijos que la periodista tuvo durante su matrimonio con Lorenzo Díaz, se quedaron destrozados. "A veces se me hace todo cuesta arriba sin ti. Qué error hacernos creer que siempre podemos con todo. No. A mi sin ti todo me cuesta más, mucho más. Qué hartura de aparentar, de fingir", dijo Lorenzo. Afortundamente, el paso del tiempo ha ido sanando la herida y ahora el joven prepara con ilusión su boda.

Lorenzo Díaz, por su parte, también lloró la pérdida de su ex, Concha García Campoy. "El deficit de amor que puedan tener mis niños por la desaparición de su madre lo intentaré suplir yo volcándome en ellos porque somos supervivientes y saldremos adelante", dijo. Aunque estaban separados, Lorenzo y Concha mantenían una buena relación. "Es la única profesional que ha trabajado en todos los medios radiofónicos de este país. Era una terminal de la libertad de expresión, golpeaba con guante de terciopelo, seducía al entrevistado y luego entraba a matar. Tenía una voz imperial como las antiguas de la radio, una voz extraordinaria", añadió. Lorenzo es un hombre de radio, sociólogo, gastrónomo y escritor, y tiene muy buenos amigos dentro de la profesión, como el periodista José Ribagorda o el locutor Carlos Herrera. Desde hace tiempo, comparte su vida con Magdalena Valerio, la que fuera ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de 2018 a 2020.

