Carmen Morales aclara su situación matrimonial con Luis Guerra

Carmen Morales, la hija de los recordados Rocío Dúrcal y Junior, y su marido, el empresario Luis Guerra, no atraviesan su mejor momento. La actriz y el propietario de una conocida cadena de gimnasios estarían atravesando una crisis después de once años de matrimonio. Así lo ha confirmado la hermana de Shaila Dúrcal a los micrófonos de Europa Press. "Son baches que ocurren y es mentira eso que dicen que vivimos separados. Yo vivo en mi casa y él también", ha querido aclarar despues de que una revista anunciara la separación de la pareja y ha querido recalcar que no se trata de una ruptura "son baches, se llaman baches", ha insistido, dejando entrever que se estarían dando un tiempo.

-Las lágrimas de Shaila al recordar a su madre, Rocío Dúrcal, 15 años después de su fallecimiento

VER GALERÍA

La que fuera intérprete de Al salir de clase ha respondido a la pregunta de si es posible la reconciliación entre ambos. "No se sabe nunca, pero ojalá", han sido sus palabras y ha asegurado que siguen viviendo juntos. "Sí, (vivimos juntos), ahora no esta aquí, está trabajando", una información que vendría a desmentir lo publicado de que estarían viviendo separados desde hace diez días. La actriz ha querido dar por terminada amablemente la conversación y no ha querido responder a más preguntas sobre su delicada situación: "No tengo nada más que decir. Gracias".

-El calor de su familia y España, el mejor remedio para Shaila Dúrcal

La pareja reside en Torrelodones, la localidad madrileña en la que vive la actriz desde hace 40 años, como así compartía con sus fans recientemente junto a una foto en su popular castillo. La pareja comparte su vida junto al hijo de la actriz, Christian, nacido de su relación con Óscar Lozano, que el próximo dos de mayo cumplirá 25 años, y es su gran debilidad. "Ser mamá...lo más bonito que me ha pasado en la vida...Gracias mi amor por elegirme. Te quiero!!!", se refería a él con estas palabras con motivo de su último cumpleaños.

VER GALERÍA

-Shaila Dúrcal, feliz tras perder 20 kilos en cuatro meses

Carmen Morales y Luis Guerra se dieron el 'sí, quiero' el 30 de abril de 2011 en Ibiza y hace un año la hija de Antonio Morales lo celebraba con un mensaje lleno de amor. "Nueve años ya desde este día tan especial para mi...Te quiero mi amor... Eres el hombre más bueno del mundo... Te quiero al infinito!....ida y vuelta... y los que nos quedan!!!", junto al hashtag "siempre juntos". Después de diez años alejada del mundo de la interpretación, la actriz se encuentra muy ilusionada con un nuevo proyecto. Junto a su hermana la cantante Shaila Dúrcal, anunció su regreso a los escenarios. Desde que su hermana pequeña trasladara su residencia a Madrid, pasan mucho tiempo juntas y dieron una noticia muy especial que alegró a todos los fans de Rocío Dúrcal: están preparando una obra sobre la figura de su madre.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.