Las lágrimas de Shaila al recordar a su madre, Rocío Dúrcal, 15 años después de su fallecimiento

La recordada y querida Rocío Durcal ha sido una de las premiadas en la gala de premios Favoritos 2021, organizados por Sevilla Magazine. La capital hispalense acogió esta entrega de premios en los que se reconocideron al algunos de los personajes más destacados de la sociedad actual dentro del ámbito de la moda, la belleza, la sociedad y la cultura. La hija de la fallecida artista, Shaila Durcal, recogió el premio a título póstumo cuando se cumplen quince años de su fallecimiento y se subió al escenario muy emocionada para recoger el galardón. La artista de títulos como Convénceme, Tanto cielo perdido o No debió pasar pronunció un discurso en el que no faltaron las lágrimas, ya que se sigue emocionando al ver imágenes de su difunta madre. "Es un premio muy especial, es una maravillosa experiencia que reconozcan a mi madre porque me hace sentir con el corazón muy lleno", señaló Shaila en su entrevista a Europa Press. La hija del también recordado Antonio Morales Junior se mostró feliz de volver a Sevilla y reunirse con amigos como Tamara, Rosa Benito y Rosario Mohedano.

La cantante de rancheras confirmó que sus hermanos, Carmen y Antonio, están preparando un documental sobre su madre: "Son proyectos que tenemos en familia y nos encantaría compartir cosas con sus admiradores". La artista se ha reunido con ellos para abordar este bonito proyecto que les llena de ilusión pero del que no ha querido desvelar más detalles. "Estamos viendo si se puede hacer. No puedo decir mucho, ya os contaré. Hay tantísimas cosas que se pueden hacer y compartir. Ella personalmente guardaba muchas cosas que le daban los fans. Hay tesoros maravillosos que nos gustaría compartir. No sé de qué manera, pero se hará". La Navidad se presenta para Shaila en familia y con mucha ilusión de volver a estar en su tierra. La hija de la recordada Rocío Dúrcal lanza hoy en todas las plataformas su nuevo sencillo, Si te vas.

Además de Shaila, los del Río, Rosa Benito y Rosario Mohedano fueron otros de los premiados en este gala no solo por su trayectoria, sino también por su carisma. Antonio Romero y Rafael Ruiz, con más de cinco décadas en los escenarios, siempre han llevando a Sevilla como bandera, mientras que Rosario Mohedano y su madre, Rosa Benito, forman parte de una familia muy querida en Andalucía. Madre e hija reaparecieron en público después del enfrentamiento que habían tenido días atrás Rosa Benito y Alessandro Lecquio, y que afortundamente arreglaron horas después pidiéndose perdón mutuamente.

Aún así, la hija de Amador Mohedano no ha querido pasar la oportunidad y ha repondido al colaborador de Ana Rosa Quintana: "Decirte que estoy muy orgullosa de mis padres, estoy orgullosa de cada paso que he dado. Me he reinventado, estoy componiendo y produciendo mi música, estoy criando a mis hijos, estoy feliz. Lo que quiero es que se valore, igual que otras cosas, que se valore todo, el crecer como persona y artista, que lo he hecho", ha explicado mientras a su vez ha querido dejar claro que "no quiero que aprovechen que está mi madre en televisión para atacarme a mí".

A esta entrega de premios también acudió Gianmarco Onestini, el italiano más admirado en televisión y premiado por ser uno de los participantes en realities más queridos de la actualidad; Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos, que se ha convertido en uno de los valores en alza de la televisión actual y en una de las influencers del momento; Antonio José, que recibió el galardón como cantante favorito; Antonio Canales, bailaor de flamenco que en 2020 fue reconocido con la Medalla de Oro de las Bellas Artes; y Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, otra de las favoritas a estos premios después de su estreno como actriz en la pequeña pantalla con la serie Dos vidas.

