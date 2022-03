Alessandro Lequio cuenta cómo fue el encuentro con Rosa Benito tras su disputa

Hace unos días que Alessandro Lequio y Rosa Benito tuvieron un enfrentamiento en el que el colaborador pensó que la madre de Rosario Mohedano estaba haciendo referencia con sus palabras a su fallecido hijo Aless. Una vez se tranquilizaron los ánimos y la que fuera peluquera de Rocío Jurado defendiera a su hija tras los continuos ataques de algunos medios, el aristócrata italiano ha querido contar cómo fue el encuentro con su compañera de cadena en el que ambos decidieron pedirse disculpas y poner fin a una disputa en el que se habían sacado las cosas de contexto. "Ayer me quedé sin palabras cuando al terminar el programa Joaquín Prat me dijo que Rosa quería hablar conmigo. Salí a buscarla y me encontré con una mujer totalmente destrozada, en un mar de lágrimas. Y tengo que reconocer que me conmovió", ha relatado Alessandro en El programa de Ana Rosa, añadiendo que le dio un beso en la mano, zanjaron el tema y no volvieron a hablar más. Aun así, el que fuera pareja de Ana Obregón ha querido hacer un apunte más y ha expresado que, como ha dicho la tía de Rocío Carrasco, "los hijos son sagrados".

Quien ha querido también dar su opinión entre la disputa de los colaboradores de Mediaset ha sido Amador Mohedano, que no ha dudado en quitarle hierro al asunto explicando que había sido una tontería sin importancia. Además, el exmarido de Rosa Benito ha querido también demostrar el cariño que le tiene a la madre de sus hijos diciendo que "está hecha una fenómena" y añadiendo que se ha comunicado con ella a través de Rosario: "Desconozco que haya algún resquemor entre ellos dos", ha dicho en una llamada telefónica a El programa de Ana Rosa.

Amador también ha relatado que aunque en un primer momento se puso muy nervioso por la situación, llamó a Rosario y finalmente se calmó. "Ella está totalmente centrada en su trabajo de canto", ha dicho sobre su hija, mandando un mensaje en tono humorístico a Alessandro Lequio: "Aquí hacen unos potajes muy buenos de frijoles y garbanzos que seguro que lo que le falta son dos o tres kilos", ha expresado el hermano de 'la más grande'. Por su lado, Rosa tiene muy claro que está harta y cansada del trato que le dan a la cantante e incluso le ha aconsejado que se vaya de España a otros país donde se le valore más. "A veces digo 'qué pena tener los que tienes', porque la crucifican a ella y no es justo", ha relatado la colaboradora de Ya son las ocho.

Eso sí, Rosa está completamente de acuerdo con Alessandro Lequio, con quien terminó abrazándose, y ha querido dejar muy claro que de ninguna de las maneras se le ocurriría nunca, en cualquier enfrentamiento, meterse con los hijos de nadie. "El tema quedó todo zanjado y no hay nada más que hablar", ha concluido el colaborador para poner fin a esta discusión.

