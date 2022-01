Julián Muñoz reaparece para hablar de Isabel Pantoja en su propia docuserie

Julián Muñoz regresa a la pequeña pantalla para hablar de Isabel Pantoja. Lo hará en su propia docuserie, No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, el nuevo proyecto de Telecinco para 2022. Para ir abriendo boca, la primera cadena de Mediaset ha compartido un vídeo promocional en el que aparece el exalcalde de Marbella y expareja de la cantante hablando como nunca de su vida. La periodista Paloma García Pelayo es la encargada de entrevistarle. "¿Te dejó de querer cuando se te acabó el dinero?", pregunta. "Claro", responde sin dudarlo el exedil. "¿Qué te gustaba más de Isabel?", insiste García Pelayo mientras el ex de la artista no puede parar de reir. "Me salió muy cara", afirma con rotundidad antes de la advertencia final. "Ha llegado la hora de decir la verdad. Se lo digo a ella y a la cara".

El que fuera mano derecha del desaparecido Jesús Gil fue detenido en 2006 y condenado a 20 años de cárcel por varios casos de corrupción urbanística investigados en la 'Operación Malaya'. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud, solo estuvo cinco años y dos meses en prisión.

El pasado mes de junio, Julián Muñoz conseguía la libertad condicional por "enfermedad grave e incurable" y envíaba el siguiente mensaje a Isabel Pantoja. "Cada uno en esta vida tiene que cargar con sus alforjas. Yo no sé si tiene problemas económicos o no los tiene y además, sinceramente, tampoco me interesa ni me preocupa". Además, dijo que entendía la postura de Kiko Rivera en el conflicto con la cantante, y lanzaba un consejo a la que fuera su pareja durante seis años. "Si Kiko está reclamando lo suyo me parece honesto, lo que no tienen que hacer es llegar a estos enfrentamientos. Cuanto mejor te lleves con los hijos, más feliz eres".

Julián Muñoz e Isabel Pantoja comenzaron a salir en 2003 y su historia de amor provocó un gran revuelo. Seis años después, la pareja rompía su relación y la cantante pronunciaba unas contundentes declaraciones en la revista ¡HOLA!. "Quiero que Julián se olvide por completo de que existo y que me deje tranquila Que no me nombre más. Si no, también le voy a nombrar yo a él", aseguró. En aquel momento, Isabel hablaba así de sus problemas judiciales. "Tengo fe en la Justicia; estoy esperando. Lo que sí digo es que estoy tranquila,muy tranquila, porque yo no he hecho nada". Finalmente, la artista entró en prisión el 21 de noviembre de 2014 por blanqueo de capitales. El 2 de marzo de 2016, salió definitivamente de la cárcel tras firmar la libertad condicional.

Nuevo varapalo para Isabel Pantoja

Las declaraciones de Julián Muñoz supondrán, a buen seguro, un duro golpe para Isabel Pantoja. Si 2020 fue un año complicado para la cantante, este 2021 ha sido todavía más complicado. Al conflicto con su hijo por la herencia de Paquirrí se ha sumado la muerte de su madre, doña Ana. A pesar del dolor, la artista afronta el futuro con entereza, centrada en sus próximos compromisos profesionales. Según ha confirmado recientemente, el 27 y 28 mayo de 2022 actuará en el Gran Arena Monticello, de Chile, país que la espera con los brazos abiertos.

