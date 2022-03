¡Menuda inocentada! Alejandra Rubio hace creer a su madre que está embarazada y así reacciona Terelu

Como cada 28 de diciembre, las bromas por el Día de los Inocentes son de lo más frecuentes en la televisión. Sin embargo, Terelu Campos no sospechó ni por un segundo que sería su propia hija, junto con Carmen Borrego, quien le haría caer en una trampa. Sobrina y tía engañaron a la presentadora con el fin de llevarla a una supuesta comida de negocios y, una vez allí, Alejandra Rubio le soltaría una gran noticia a su madre: estaba embarazada. Una confesión que dejó a la comunicadora totalmente preocupada y, aunque supo mantener la calma, su preocupación por el estado de salud su hija resultó más que evidente y fue creciendo por momentos. De hecho, tardó bastante en recuperarse del susto una vez supo la verdad.

- '¿Qué tipo de hombre me recomiendas?', María Teresa Campos pide consejo a su nieta Alejandra Rubio

VER GALERÍA

Fue el programa Viva la vida el que decidió escoger a Terelu Campos como víctima de una de sus inocentadas. La presentadora acudió a un restaurante con su hija y su hermana, dispuestas a ver qué proyecto conjunto iban a ofrecerles. Sin embargo, el tiempo iba pasando y la persona responsable de la campaña no llegaba, por lo que Alejandra Rubio comenzó a decir que se encontraba mal, con nauseas. Pero fue cuando la hija de Terelu exclamó: "Mamá, es que te quiero decir algo pero no sé cómo decírtelo", cuando la presentadora comenzó a asustarse de verdad, ya que Carmen Borrego también parecía asustada, pero en su caso ella era la cómplice.

- Los consejos de Terelu y María Teresa Campos a Alejandra Rubio para su andadura televisiva

"Mamá, lo siento, te lo juro es que no sé cómo decírtelo", continuaba diciendo la joven. "Alejandra por favor, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Estás embarazada?", interrumpió Terelu destapando "el secreto" de su hija. Una noticia que Alejandra confirmó con un test de embarazo previamente manipulado y consiguiendo que su madre se lo creyera todo. "Madre mía… y las pastillas, que te las tomas, que no te las tomas, siempre te he dicho que hay que… De momento vamos a tranquilizarnos. Pensaba que me ibas a decir que tenías algo malo...¿Y cómo ha podido pasar esto cariño?", decía la presentadora sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo pero intentando mantener la calma.

VER GALERÍA

Aunque, según los minutos fueron pasando, la preocupación de la comunicadora también. Comenzó a reflexionar sobre la juventud de Alejandra para afrontar la maternidad e, incluso, llegó a pensar en cómo se lo tomaría María Teresa Campos. Momento en el que Carmen Borrego intentó quitarle importancia al asunto diciendo que la veterana de las Campos se alegraría por la noticia de ser bisabuela. Por si todo eso fuera poco, el coronavirus también entró dentro de las preocupaciones de Terelu, que se lamentaba visiblemente preocupada: "En plena pandemia, con el Covid, un embarazo de riesgo por el Covid…" Tanto reflexionó la madre sobre la noticia de Alejandra que, incluso, llegó a sacar sus propias conclusiones en las que le cuadraban ciertos comportamientos de su hija con el hecho de que estuviera embarazada, algo que obligó a mantener la farsa a tía y sobrina y a disimular al máximo. "Ahora entiendo, no ha comido hamburguesa en la vida, y ahora llevo hamburguesas y come hamburguesas", razonaba Terelu relacionándolo con antojos.

Finalmente y cuando ya no pudieron alargar más la preocupación de la presentadora, Alejandra Rubio y Carmen Borrego llamaron a otro de los cómplices que se acercó rápidamente a la mesa al grito de "¡Inocente!" Sin aún dar crédito a lo que acababa de ocurrir, Terelu no quiso abrazar a su hija con quien estaba visiblemente molesta por el mal rato que le había hecho pasar a cuenta de la broma. Sin duda, un Día de los Santos Inocentes que no olvidará jamás.

- Alejandra Rubio confiesa sus ganas de casarse ¡y ya tiene claro cómo sería la boda!

- Vanesa Martín acertó: Terelu Campos se escondía bajo la máscara de Cerdita en 'Mask Singer'

- El emotivo vídeo con el que Alejandra Rubio ha felicitado a Terelu Campos en su 55 cumpleaños

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.