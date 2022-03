'¿Qué tipo de hombre me recomiendas?', María Teresa Campos pide consejo a su nieta Alejandra Rubio

Hace ya un año que el corazón de María Teresa Campos está libre y la periodista malagueña no cierra las puertas al amor. Por eso, ha querido aprovechar la presencia de Alejandra Rubio en su programa de YouTube Enredados para pedirle consejos sentimentales. Eso sí, no se los pedía en calidad de nieta, sino de influencer, lo que provocaba la carcajada de la jóven, de 20 años, que participaba por primera vez en el espacio de su abuela, donde ha hablado de sus nuevos proyectos y de su reconciliación con Álvaro Lobo, además de recordar fotos de su infancia.

Abuela y nieta hablaban de las ganas que tenían de ir a la feria cuando la situación sanitaria lo permita. "Hay que salir ¿no?", decía María Teresa. "Y si no, me buscas tu un novio" continuaba, mientras la hija de Terelu asentía. "¿Quién te gustaría a ti para mí? ¿Qué tipo de hombre me recomiendas? como eres una influencer..." insistía ante las risas de su nieta que matizaba: "Todavía influencer del amor, no". Aún así, Alejandra se lanzaba a darle un valioso consejo a su abuela: "Yo te veo muy bien así, pero si el día de mañana conoces a una persona que te guste, yo encantada, pero yo te veo muy bien así". Una respuesta que dejó satisfecha a Campos, que terminó su última relación sentimental el año pasado después de seis años con Edmundo Arrocet. "Yo también me veo bien así. Me veo perfectamente", puntualizaba.

María Teresa no solo estaba dispuesta a hablar de su vida sentimental, sino también de la de su nieta, que se reconcilió este verano con el DJ Álvaro Lobo, tal y como ella misma confirmaba. "Ahora estamos genial. Le he cambiado el color del pelo, se lo he puesto en azul verdoso, como turquesa", decía feliz la colaboradora de Viva la vida, una faceta, la televisiva, por la que también le ha preguntado su abuela. "Yo siempre he pensado que tú ibas por el camino de la moda" , le decía. A pesar de su nueva andadura en televisión, Alejandra dejaba claro no se ha olvidado de su gran pasión: "Como sabes, siempre me ha gustado la moda y seguiré, vienen cositas buenas, ya te lo contaré otro día".

Perfecto tándem

No es la primera vez que María Teresa Campos y Alejandra Rubio forman un perfecto tándem. En un reportaje en exclusiva publicado en la revista ¡HOLA! hace unos meses se entrevistaban mutuamente en una conversación como nunca habíamos visto. En ella, la veterana comunicadora, muy orgullosa de su nieta le recordaba lo que más admira de ella: “Procuras no ponerte a los pies de los caballos. Eres muy cuidadosa en decir cosas que puedan ir en tu contra. Yo soy más echada para adelante”. Por su parte, Alejandra valora mucho los consejos de su abuela, aunque a veces se cambien las tornas. “Me das muchos consejos y me corriges mucho la forma de hablar. No te gustan las coletillas y te fijas mucho en la dicción” confiesa a María Teresa.

Maria Teresa Campos y Alejandra Rubio hablan de amor, familia y trabajo en exclusiva para ¡HOLA!

