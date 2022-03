Nuria Fergó está de nuevo enamorada

La música le ha dado una gran alegría este 2020 a Nuria Fergó, aunque el amor también ha jugado un papel muy importante en la vida de la artista. La que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo despide el año enamorada, una relación que prefiere mantener al margen del foco mediático pero con la que se siente muy feliz según ella misma ha reconocido. Cupido ha lanzado las flechas en el momento que menos lo esperaba, cuando había decidido centrarse en ella misma tras varias relaciones sentimentales que no tuvieron el final esperado. "Es un hombre maravilloso, no me ha tratado nadie como me está tratando él. Estoy que no me lo creo. Nos hemos encontrado dos personas que buscábamos lo mismo", ha contado en Semana, reconociendo que sus caminos se cruzaron en una gala benéfica y en él ha encontrado a una persona que le suma y le apoya en su trabajo.

La cantante de 41 años no solo atraviesa una bonita etapa en el terreno personal. Profesionalmente está cosechando un gran éxito con Quererme solo yo, una balada compuesta por su compañera Vega (también participante de OT, aunque en su caso, en la segunda edición), con la que curiosamente retomó el contacto durante los meses de aislamiento a través de las redes sociales. Se trata de un tema autobiográfico con el que envía un mensaje de la importancia de valorarse a uno mismo, una canción que surgió en el confinamiento, cuando se le ocurrió hacer este lanzamiento después de poner en pausa la grabación de su disco, que finalmente saldrá a lo largo de 2021. Será su sexto trabajo de estudio después de Brisa de esperanza, Locura, Paketenteres, Añoranzas y Tierra de nadie.

Un nuevo capítulo muy positivo

En esta recta final de diciembre, Nuria Ferández Gómez -así se llama realmente- espera poder viajar a su Nerja natal para poder pasar las navidades al lado de sus seres queridos. Pero cuando estas fiestas finalicen, la cantante regresará a Madrid, donde se instaló hace poco más de un año para iniciar un nuevo capítulo, aunque ya vivió antes en la capital, concretamente cuando se presentó a las pruebas del talent con el que se dio a conocer. La cantante dejaba en septiembre de 2019 Andalucía por motivos profesionales y porque quería hacer esta mudanza antes de que a su hija Martina, de nueve años, le costase hacer el cambio y estuviese más arraigada al sur.

En Madrid Fergó no solo tiene tiempo para su hija, el amor y el trabajo. También es habitual verla disfrutar con amigos como Rosa, Manu Tenorio, Chenoa o Natalia (de estas dos últimas vive muy cerca, a las afueras de la capital). Aunque ahora las circunstancias impiden hacer reuniones de muchas personas, lo cierto es que el contacto entre algunos de los participantes de OT1 es constante. Además, cuando han podido se han reunido para ponerse al día, recordar las anécdotas de aquellos intensos meses que vivieron juntos en la popular Academia y brindar por todo lo bueno que está por venir. Entre estos proyectos futuros se encuentra la boda de Chenoa, que espera poder dar el "sí, quiero" a Miguel Sánchez Encinas próximamente ante la presencia de todos los que la quieren.

Nuria Fergó deja alucinados a sus fans con un cambio de look radical

