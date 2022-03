En ¡HOLA!, Sandra Gago y Feliciano López, escapada a Marbella en la recta final de su embarazo

Cada vez queda menos para que Feliciano López y Sandra Gago puedan tener en brazos a su primer hijo. La llegada del bebé está prevista para primeros de enero, algo que resulta más que evidente observando la silueta de la modelo. En la revista ¡HOLA! de esta semana, a la venta a partir de este miércoles en tu quiosco habitual, podrás ver a la pareja en su escapada a pleno sol, en Marbella, el lugar donde, hace poco más de un año, contrajeron matrimonio.

El bonito guiño de Feliciano López a su bebé antes de ser papá

Sandra Gago cumple 25 años en su mejor momento

Pero su viaje, además del atractivo del buen clima marbellí, se debe a motivos profesionales, puesto que la ciudad malagueña se ha convertido en el destino favorito de los tenistas para realizar allí la pretemporada. Las pistas del Club de Tenis Puente Romano son, desde hace tiempo, el campo de entrenamiento por el que pasan, además de Feliciano, Novak Djokovic, Alejandro Davidovich o Paula Badosa. De hecho, la española, a la que supervisa Conchita Martínez, estuvo jugando un partido con Feliciano.

Sandra Gago, cuyas imágenes puedes ver en las páginas de esta semana de la revista ¡HOLA!, no quiso perderse el duelo entre los dos tenistas, que contempló desde la grada. La modelo se encuentra en la recta final de un embarazo que ambos esperaban con mucha ilusión. "¡Estamos inmensamente ilusionados y felices! Siempre he sido muy muy niñera y siempre me he imaginado con un bebé en brazos. Ser madre es mi mayor ilusión en la vida, siempre lo ha sido, desde muy niña", decía este verano. Recientemente, desvelaban una de las grandes incógnitas: el nombre de su hijo. Al publicar una serie de fotografías junto a Feliciano, la futura mamá escribía unas reveladoras palabras en las que aseguraba que pronto podrán compartir esas imágenes con Darío.

