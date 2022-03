El bonito guiño de Feliciano López a su bebé antes de ser papá

Tras meses de preparativos e ilusión, el gran momento de Feliciano López y Sandra Gago se acerca. El matrimonio cuenta los días para tener en brazos a su hijo, al que esperan con enorme ilusión ya que con él darán el importante paso de formar una familia. De hecho, en esta recta final, el tenista ha demostrado que tiene muy presente a su niño a pesar de que aún no se ha producido el mágico momento de ver la carita de Darío por primera vez. Este sábado ha disfrutado de un partido de golf en el que ha hecho un bonito guiño a su bebé, serigrafiando su nombre en dorado en la bola blanca que ha usado para la competición. "Already looking after you (ya cuidando de ti)", ha dicho el deportista. Un bonito gesto en el que queda patente lo feliz que está Feliciano ahora que va a cumplir su deseo de ser papá.

Aprovechando que su agenda está libre - el tenis no tienen competiciones programadas hasta dentro de un tiempo-, Feliciano pasa todo el tiempo con su mujer y se prepara para lo que él mismo ha definido como el partido más importante de su vida. De hecho, Sandra y él han puesto rumbo a la playa para desconectar y llenarse de energía antes del parto, que está previsto para dentro de escasas semanas. "Diciembre+mar", ha escrito la modelo, que disfruta junto su pareja de las agradables temperaturas de la costa, un lugar al que la próxima vez volverán ya siendo tres. Además, la playa es un lugar muy importante para su historia de amor puesto que eligieron Marbella para convertirse en marido y mujer. Una romántica boda que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2019, justo el día en el que él cumplía años. La revista ¡HOLA! mostró algunas fotos inéditas del enlace civil y de la divertida celebración, todas cedidas gratuitamente por los contrayentes.

Una nueva etapa siendo tres

Desde que sus caminos se cruzaron en París, Sandra y Feli, así le llaman sus allegados, tuvieron claro que habían encontrado el uno en el otro a la pareja perfecta. Además de entenderse a la perfección, apoyarse incondicionalmente y tener una gran complicidad, los dos son muy niñeros. De hecho, nunca han ocultado sus ganas de ser padres y ahora que el momento está muy cerca ultiman con ilusión las compras de cosas para su bebé, del que la modelo hablaba este verano por primera vez en un excepcional reportaje de nuestra revista. "¡Estamos inmensamente ilusionados y felices! Siempre he sido muy muy niñera y siempre me he imaginado con un bebé en brazos. Ser madre es mi mayor ilusión en la vida, siempre lo ha sido, desde muy niña", decía Gago, que ahora trabaja también como wedding planner.

Sandra acompaña siempre que puede a su marido en los partidos que juega en diferentes puntos del mapa y, cuando regrese al circuito de tenis en 2021, podría tener como talismán también a su niño. Ella misma nos contaba que se irán organizando sobre la marcha, pero que su deseo y el de Feliciano es que su hijo se acostumbre a su ritmo de vida y viaje siempre con ellos. Una ajetreada rutina que ya siguen los familiares de otros deportistas como Fernando Verdasco, quien es además uno de los mejores amigos de Feli. Curiosamente, Darío se llevará solo unos días con el nieto pequeño de Isabel Preysler, así que podrán crecer muy cerca y compartir juegos.

¡'Fit mom' al poder! El duro entrenamiento premamá de Sandra Gago en la recta final de su embarazo

