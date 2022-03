Un posado único: Sandra Gago, una impresionante premamá en Ibiza con deslumbrantes joyas

Modelo y wedding planner, la madrileña Sandra Gago vive uno de los momentos más felices de su vida tras anunciar el pasado mes de junio que espera su primer hijo junto al tenista toledano Feliciano López, con quien se casó el Marbella el 20 de septiembre de 2019. Una emotiva noticia que conocimos en exclusiva desde las páginas de la revista ¡HOLA!, una publicación, en cuyo último número, hemos podido verla posar por primera vez embarazada en un reportaje fotográfico. Y lo ha hecho saludándonos desde Ibiza en un idílico trabajo donde nos ha mostrado su imagen premamá más veraniega, que se realza al confiar en el brillo y sofisticación de una selecta y deslumbrante colección de joyas firmadas por RABAT.

Loading the player...

Fotógrafo: Víctor Gil; Maquillaje y peluquería: Manuela Pane; Dirección creativa: RABAT; Producción: Ibiza Projects para RABAT; Localización: Can Guillem y velero Be Charter Ibiza.

Desde rincones con encanto de la isla pitiusa hasta el relajante paseo en un barco sintiendo la brisa mediterránea, te mostramos en este vídeo las imágenes que te faltaba por ver y que complementan a este magnífico reportaje que la revista ¡HOLA! desvela con todo lujo de detalles en sus páginas interiores. "Siempre me he imaginado con un bebé en brazos. Ser madre es mi mayor ilusión en la vida, siempre lo ha sido, desde muy niña", comenta Sandra Gago a la vez que nos cuenta cómo fueron sus primeros momentos de embarazo y cómo irá adaptando el embarazo a su día a día. Sencillamente espectacular, la modelo acompaña sus declaraciones con las tendencias del momento tanto en ropa de baño como en la nueva formalidad que vestirá las noches de verano. Estilismos a la última, como lo son sus joyas: collares, pendientes, anillos y pulseras que realzan cada uno de sus looks.

Sandra Gago desvela cómo está llevando su primer embarazo

Feliciano López y Sandra Gago anuncian que el bebé que esperan es...

SI QUIERES LEER EL REPORTAJE COMPLETO, CONSIGUE LA REVISTA A PARTIR DEL MIÉRCOLES EN EL QUIOSCO O COMPRA AQUÍ, DISPONIBLE TAMBIÉN A PARTIR DEL MIÉRCOLES